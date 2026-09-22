Qué hacer con el hueco al lado del lavamanos del baño: 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera
Si tu baño es pequeño y necesita una remodelación urgente, checa estas opciones para aprovechar el espacio que queda junto al lavamanos y son muy prácticas.
Una de las soluciones que muchas personas ignoran, pero brindan excelentes resultados para mantener un baño ordenado, es el optimizar el acomodo de las cosas y aprovechar áreas que siempre pasan desapercibidas, como el hueco que queda justo a un lado del lavamanos. Esto porque al ser pequeño, se suele pensar que no conviene poner nada ahí, cuando en realidad podría ser la solución definitiva para que todo luzca impecable.
¿Cómo hacer que el baño se vea más ordenado? 4 opciones para transformar el espacio del lavamanos
Mueble vertical con varios eslabones. Cuando se trata de zonas reducidas en las que parece que no cabe nada, no hay nada mejor que los muebles verticales que pareciera están hechos a la medida. El chiste es que no sean tan angostos y se enfoquen en la longitud, para que así la instalación sea sencilla y te sirva para poner papel higiénico, toallas o jabones.
Cesta extraíble. Si eres de las personas que prefiere mover todo para hacer la limpieza, entonces te convienen las cestas que van junto al lavamanos y se pueden ir desplazando conforme lo necesites. Solo tienes que conseguir una pieza de plástico que sea ligera y tenga buen lugar para que en el interior guardes toallas de repuesto y otros artículos que generan mucho ruido visual.
Carrito con ruedas. Ya sea para mejorar el orden en la cocina o para que el baño luzca impecable en todo momento, los carritos con ruedas son una de las soluciones infalibles para cualquier espacio. Esto gracias a que tienen una estructura ligera que es posible acomodar al gusto y suelen traer diferentes "pisos" para almacenar productos de cuidado personal, para la limpieza o repuestos que conviene tener a la mano.
Mueble con puertas. En caso de que quieras una remodelación total y que sirva a largo plazo, los muebles con puertas que aprovechan los espacios vacíos junto al lavamanos son la solución ideal. Esto porque reducen el ruido visual al instante y mantienen a todos los productos alejados de salpicaduras. Lo único que tienes que revisar es que las tuberías no se vean expuestas a golpes y que la base no sea tan grande.