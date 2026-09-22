Qué hacer con el hueco al lado del lavamanos del baño: 4 ideas de almacenamiento que casi nadie considera

Una de las soluciones que muchas personas ignoran, pero brindan excelentes resultados para mantener un baño ordenado, es el optimizar el acomodo de las cosas y aprovechar áreas que siempre pasan desapercibidas, como el hueco que queda justo a un lado del lavamanos. Esto porque al ser pequeño, se suele pensar que no conviene poner nada ahí, cuando en realidad podría ser la solución definitiva para que todo luzca impecable.

¿Cómo hacer que el baño se vea más ordenado? 4 opciones para transformar el espacio del lavamanos