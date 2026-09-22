Matt Fugate, estilista de celebridades: “5 cortes cortos que hacen que el cabello delgado parezca más abundante”

Si tienes el cabello delgado y buscas que luzca con mayor cuerpo, un corte corto puede ser una buena alternativa. El estilista de celebridades Matt Fugate recomienda para Allure cinco estilos que ayudan a crear la ilusión de una melena más abundante sin necesidad de recurrir a peinados demasiado elaborados.

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Además de favorecer visualmente la densidad, algunos cortes permiten aprovechar la textura natural del cabello y darle una apariencia más estructurada. Vogue México también señala que elegir correctamente la forma y las capas puede contribuir a conseguir una melena con mayor sensación de volumen.

¿Cuáles son los cortes cortos que hacen que el cabello delgado parezca más abundante?

Si quieres renovar tu look sin sacrificar la sensación de volumen, estos son algunos de los estilos que puedes considerar:

¿Qué debes considerar antes de elegir un corte corto para mujer?

Aunque estos estilos pueden ayudar a crear una apariencia más abundante, el resultado dependerá de la textura, cantidad y forma natural del cabello. También conviene considerar el mantenimiento y elegir un corte que se adapte a tu rutina diaria.

Si buscas volumen, no siempre es necesario llevar el cabello largo. Un corte corto bien estructurado puede ser suficiente para conseguir una melena visualmente más densa, definida y con movimiento.