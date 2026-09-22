Matt Fugate, estilista de celebridades: “5 cortes cortos que hacen que el cabello delgado parezca más abundante”
Crean una ilusión de una melena más abundante sin necesidad de reucirrir a peinados complicados.
Si tienes el cabello delgado y buscas que luzca con mayor cuerpo, un corte corto puede ser una buena alternativa. El estilista de celebridades Matt Fugate recomienda para Allure cinco estilos que ayudan a crear la ilusión de una melena más abundante sin necesidad de recurrir a peinados demasiado elaborados.
Cómo cuidar las canas secas para que el cabello gris luzca saludable
Además de favorecer visualmente la densidad, algunos cortes permiten aprovechar la textura natural del cabello y darle una apariencia más estructurada. Vogue México también señala que elegir correctamente la forma y las capas puede contribuir a conseguir una melena con mayor sensación de volumen.
¿Cuáles son los cortes cortos que hacen que el cabello delgado parezca más abundante?
Si quieres renovar tu look sin sacrificar la sensación de volumen, estos son algunos de los estilos que puedes considerar:
- Bob corto: su longitud permite conservar el peso de las puntas, lo que puede hacer que el cabello se perciba más compacto y abundante.
- Pixie: al reducir el largo, este corte puede concentrar visualmente el cabello en la parte superior y aportar una apariencia con más textura.
- Bixie: combina características del bob y del pixie, por lo que ofrece una opción intermedia para quienes desean movimiento sin llevar una melena demasiado larga.
- Bob con flequillo: incorporar un flequillo puede ayudar a distribuir visualmente el cabello alrededor del rostro y crear mayor sensación de densidad.
- Corte corto con capas suaves: unas capas estratégicamente colocadas pueden aportar movimiento y dimensión, evitando que el cabello se vea completamente plano.
¿Qué debes considerar antes de elegir un corte corto para mujer?
Aunque estos estilos pueden ayudar a crear una apariencia más abundante, el resultado dependerá de la textura, cantidad y forma natural del cabello. También conviene considerar el mantenimiento y elegir un corte que se adapte a tu rutina diaria.
Si buscas volumen, no siempre es necesario llevar el cabello largo. Un corte corto bien estructurado puede ser suficiente para conseguir una melena visualmente más densa, definida y con movimiento.