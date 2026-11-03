La polémica FOTO que publicó la nueva pareja de Paola Dalay con la que se habría burlado de José Eduardo Derbez

Paso a paso, la información confirma y anula muchas posturas e información que circuló en semanas pasadas y sobre todo en las horas recientes. Y aunque se ha insistido en que todo se está dando en son de paz, una foto de César Romo (nueva pareja de Paola Dalay) dejó un mensaje que parece indirecta contra José Eduardo Derbez. Esto se sabe hasta el momento.

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¿Qué dijo la nueva pareja de Paola Dalay contra José Eduardo Derbez?

Horas después de que subieran un video en conjunto y de que la prensa interceptara a José Eduardo Derbez, Paola Dalay otorgó una entrevista donde aclaró que César Romo es su nueva pareja. Así, los rumores que los ponían como una pareja con problemas y separada… se confirmó poco a poco.

Aunque la influencer no estableció al futbolista como su novio, sí son pareja y están saliendo. Además, las cosas están fluyendo bien, según lo dicho en esta charla que concedió con un periodista de espectáculos. “Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era pública la separación, yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien”.

Ante eso, César Romo (nueva pareja de Paola) subió una foto a su Instagram que llamó la atención. Allí se ve al defensa del equipo de la Raniza de la Kings League sin playera, mostrando su abdomen trabajado. Pero agregó la canción de Bandoleros de Don Omar y Tego Calderón. Esto, algunos interpretan, para hacer referencia a una vida desenfrenada y de aspectos atrevidos.

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez?

Aunque al inicio se aseguraba que Paola Dalay le había sido infiel a José Eduardo Derbez, todo se debió a una confusión. Nadie sabía de manera oficial que la pareja estaba separada, razón por la que se hizo bastante eco el fin de semana, cuando una foto se filtró con Dalay y César compartiendo momentos en el Gran Premio de la Fórmula 1 en la CDMX. Fue por eso que los padres de Tessa hicieron el video par aclarar que ya no están juntos… y que no hubo infidelidad de parte de nadie.