Ni Mono Osuna ni Fernando Lozada: Granjeros predicen a quién dejará nominado Pablo con El Legado

Este lunes 2 de noviembre tendremos al primer nominado de la novena semana de La Granja VIP. El Granjero en riesgo será escogido por Pablo Montero, reciente eliminado del reality, quien tendrá en sus manos el poder del Legado. Este beneficio le permite al participante eliminado dejar a otro en la tabla sin ningún tipo de excepción.

En este contexto, los Granjeros ya comenzaron a analizar quién podría recibir El Legado de Pablo esta noche durante la gala. Si bien es cierto que Mono Osuna y Fernando Lozada están entre los candidatos, parte del Equipo Resistencia llegó a la conclusión de que el próximo nominado podría ser una mujer y de su propio grupo.

¿Quién podría recibir El Legado de Pablo Montero?

Kunno y Mono Osuna fueron los protagonistas de la charla, donde el exfutbolista comenzó diciendo: “Yo no creo que me haya dejado a mí (en El Legado)”, a raíz de que el influencer intuye que Mono será el nominado. “Yo hablé con él dos días antes”, comentó el Granjero sobre la conversación de reconciliación que tuvieron antes de su salida.

|Crédito: La Granja VIP

Luego, Kunno expresó: “Todos hablamos con él menos Bebeshita”. En este contexto, ambos participantes llegaron a la conclusión de que Daniela Alexis podría ser la principal candidata a ocupar El Legado de Pablo Montero. No obstante, Fernando Lozada cree que la decisión del cantante será distinta.

Fernando Lozada cree que él será nominado

Fer Lozada pasó enfrente de Kunno y Mono Osuna, por lo que este último le preguntó sobre qué piensa del Legado de Pablo. El modelo fue contundente: “Me dejará a mí”, y luego explicó: “Porque quieren meterme de lleno. A ver qué quiere el público. Piensan que soy aburrido y que no tengo bando”.

“Yo percibo que me van a sembrar. Se les acomodó todo, entonces ‘El Padrino’ me mandará a mí”, completó. De todos modos, Fernando aclaró que solamente es un presentimiento y que Pablo u otro Granjero jamás le comentó nada al respecto.

¿A qué hora se dará a conocer El Legado de Pablo Montero?

El Legado de Pablo Montero se dará a conocer durante la gala de este lunes 2 de noviembre, cuya transmisión comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Si bien no hay un horario específico para revelar su decisión, durante el programa conoceremos a quién dejó nominado el cantante para la novena semana de La Granja VIP.

Podrás seguir la gala GRATIS y EN VIVO desde el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. Además de conocer al elegido por Pablo, esta noche se disputará la Prueba del Capataz para definir al nuevo líder semanal del reality.