Expertos coinciden: esta es la distancia ideal entre el sofá y la televisión

La decoración de interiores es algo fundamental para el hogar, teniendo en cuenta que es la disciplina que nos permitirá mantener todo ordenado, en combinación y en el cual asegurarnos de que tanto los muebles como las paredes, estén acordes. La gran duda pasa por la ubicación en la que debe colocarse tanto el sofá como la televisión, como así también la distancia; por lo que los especialistas aseguraron a qué distancia deben estar estos muebles para lograr armonía en los espacios.

No hay dudas que cuando vamos a decorar el salón, uno de los muebles más importantes y que no pueden faltar en estos espacios es la televisión y el sofá; que suelen caracterizarse por aportar elegancia a cualquier espacio. Y de acuerdo a lo que manifestaron los expertos, solemos dedicarle mucho tiempo a la elección del sofá y que pueda combinarse con una buena mesa o una pared; pero el televisor es un elemento que puede condicionar el espacio.

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Por qué es importante la distancia entre el sofá y la televisión

Por otro lado, según lo que explicaron los especialistas en decoración, la ubicación de estos muebles, tanto del sofá como del televisor no solo influirá en la comodidad a la hora de ver nuestras películas sino en la manera en la que organizamos estos elementos. Y si hay algo que es clave es la distancia entre estos dos muebles, por lo que los expertos compartieron dónde debe ubicarse.

Cuál es la distancia entre el sofá y la televisión

Según lo que revelaron los especialistas en decoración, la distancia que debe haber entre la televisión y el sofá dependerá del tamaño de la TV, ya que si es de 55 pulgadas, tiene que situarse a 2, 3 metros aproximadamente; en tanto que una pantalla de 65 pulgadas, la distancia ideal es de 2, 7 metros, ya que corresponden con un campo de visión de unos 30 grados, habitual en algunas recomendaciones técnicas.

Por otro lado, estas no son medidas inamovibles, ya que dependerá de la resolución de la pantalla, y lo importante es que la elección de la televisión no nos obligue a distribuir el resto del salón, y para eso, los expertos en decoración, recomiendan sentarse en el sofá y comprobar la distancia real hasta la pared en donde queremos instalar este electrodoméstico, tener en cuenta la profundidad del mueble y los posibles soportes.