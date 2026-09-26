Estas son las 5 tareas que debes hacer en casa antes que termine septiembre

El mes de septiembre es uno de los más importantes en el año y es que no solo marca el inicio de una estación como el otoño, y es por eso que el Feng Shui recomienda una serie de hábitos que podrás aplicar y en este caso son las cinco tareas que debes hacer antes que termine el mes y que contribuirán a la limpieza energética y atraer la prosperidad.

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El Feng Shui es una de las disciplinas más antiguas que existe y que se caracteriza por contribuir al bienestar energético dentro del hogar y para eso es importante que todos los elementos estén en armonía y que el Chi pueda fluir libremente, y el mes de septiembre es muy importante para realizar algunos cambios dentro del hogar.

Por qué es importante renovar el hogar en septiembre

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas en Feng Shui y es el momento para renovar y prepararse, ya que septiembre es un nuevo Año Nuevo y es una buena época para realizar algunos cambios, y son cinco las tareas que tienes que hacer antes de terminar el mes.

5 tareas para hacer en septiembre, según el Feng Shui