Estas son las 5 tareas que debes hacer en casa antes que termine septiembre
Es fundamental para que puedas renovar las energías del hogar, según el Feng Shui.
El mes de septiembre es uno de los más importantes en el año y es que no solo marca el inicio de una estación como el otoño, y es por eso que el Feng Shui recomienda una serie de hábitos que podrás aplicar y en este caso son las cinco tareas que debes hacer antes que termine el mes y que contribuirán a la limpieza energética y atraer la prosperidad.
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El Feng Shui es una de las disciplinas más antiguas que existe y que se caracteriza por contribuir al bienestar energético dentro del hogar y para eso es importante que todos los elementos estén en armonía y que el Chi pueda fluir libremente, y el mes de septiembre es muy importante para realizar algunos cambios dentro del hogar.
Por qué es importante renovar el hogar en septiembre
De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas en Feng Shui y es el momento para renovar y prepararse, ya que septiembre es un nuevo Año Nuevo y es una buena época para realizar algunos cambios, y son cinco las tareas que tienes que hacer antes de terminar el mes.
5 tareas para hacer en septiembre, según el Feng Shui
- Renovar los armarios: los especialistas recomiendan refinar tu estilo, deshacerte de lo que no haces e invertir en algunas prendas de calidad
- Limpieza de habitaciones infantiles: puedes ordenar juguetes, prendas, libros y esto liberará espacio antes que lleguen los regalos navideños
- Hacer tareas de mantenimiento del hogar: incluye organizar garajes y ordenar las herramientas y los suministros que uses en esta temporada
- Organizar la despensa: es necesaria cuando se acerquen nuevas estaciones y colocar esos artículos en cada una de sus zonas, revisar fechas de caducidad de los alimentos y deshacerse de lo que no usas
- Eliminar cualquier suciedad de la casa: si tienes muchas prendas ocupando espacio es mejor deshacerte de aquello que no sirve para poder mantener todo ordenado y evitar la aparición de humedad o de polvo suspendido