5 manualidades para reutilizar lo que tienes en casa y sorprender en Día de Muertos
No es necesario que gastes dinero en adornos, sino que podrás hacerlo con lo que tengas en casa.
Para todas aquellas personas amantes de las manualidades, deben saber que no es necesario ser un experto para lograr lindos adornos para el hogar, sino que con un poco de creatividad y de materiales que tenemos en casa vamos a decorar nuestra casa. En este caso, ante la llegada del Día de Muertos te compartiremos cinco ideas con objetos que tienes en casa y que podrás sorprender a todos en esta fecha tan importante y representativa en la que aportarás tu propio estilo.
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A la hora de hacer manualidades, no es necesario ser un especialista y tener años en esto, sino que con un poco de creatividad vamos a poder lograr algo importante y que les encantará a todos, y entre sus beneficios hay que mencionar que nos permitirá ahorrar dinero comprando nuevos adornos y objetos decorativos para el hogar y porque podremos darle nuestro estilo. Y si hay una fecha muy esperada es el Día de Muertos.
Cuándo se celebra el Día de Muertos
El Día de Muertos se celebra el 1 de noviembre en nuestro país y sin dudas, que es algo muy esperado por muchos para honrar a aquellas personas que ya no se encuentran físicamente entre nosotros, pero que es una celebración que requiere una preparación previa, por lo que es común ver los hogares decorados bajo esta temática. Por eso, es que te vamos a compartir cinco ideas de manualidades que podrás hacer para el Día de Muertos.
5 ideas de manualidades para el Día de Muertos
- Guirnaldas decorativas: para esto necesitas de lana o hilo del color que te guste, pinzas o broches para la ropa, marcadores de colores, lápices de colores, cartulina, cola vinílica, tijeras y calaveras del Día de Muertos
@bienchulirosy Decoración bonita y fácil para el a#DiadeMuertos 🧡🕯️#BienChuli #diadelosmuertos #Mexico #diy ♬ Dia de los Muertos - Morasmusic
- Máscaras de calaverita: requieres de platos desechables de cartón, tijeras, lápiz negro, marcadores y lápices, 1 palito helado y cinta adhesiva
@pakopeco Máscara de día de muertos #diademuertos #mascaradecalavera #diy #craft #handmade #origami #papercraft #halloween #catrina #decoraciondiademuertos ♬ La Llorona - Ángela Aguilar
- Globos de calavera: es una idea muy sencilla y necesitas globos de color blanco, marcador negro, hilo y helio para inflar los globos
@chuladascreativas Globo decorativo para día de muertos :: idea express para día de muertos :: Skull 🎈 balloon #diademuertos #chuladascreativas #manualidades #diydiademuertos ♬ sonido original - animadas
- Florero para el Día de Muertos: puedes reciclar el tubo de cartón de papel higiénico, papel de seda de color amarillo, foami del color que quieras, pegamento en barra, cúter o tijera, entre otros
- Macetas del Día de Muertos: necesitas de macetas de distintos colores, figuras de calaveras, flores o lo que te guste, tijeras, adhesivo, silicona caliente, tierra negra y pequeñas piedras