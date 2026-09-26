5 manualidades para reutilizar lo que tienes en casa y sorprender en Día de Muertos

Para todas aquellas personas amantes de las manualidades, deben saber que no es necesario ser un experto para lograr lindos adornos para el hogar, sino que con un poco de creatividad y de materiales que tenemos en casa vamos a decorar nuestra casa. En este caso, ante la llegada del Día de Muertos te compartiremos cinco ideas con objetos que tienes en casa y que podrás sorprender a todos en esta fecha tan importante y representativa en la que aportarás tu propio estilo.

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A la hora de hacer manualidades, no es necesario ser un especialista y tener años en esto, sino que con un poco de creatividad vamos a poder lograr algo importante y que les encantará a todos, y entre sus beneficios hay que mencionar que nos permitirá ahorrar dinero comprando nuevos adornos y objetos decorativos para el hogar y porque podremos darle nuestro estilo. Y si hay una fecha muy esperada es el Día de Muertos.

Cuándo se celebra el Día de Muertos

El Día de Muertos se celebra el 1 de noviembre en nuestro país y sin dudas, que es algo muy esperado por muchos para honrar a aquellas personas que ya no se encuentran físicamente entre nosotros, pero que es una celebración que requiere una preparación previa, por lo que es común ver los hogares decorados bajo esta temática. Por eso, es que te vamos a compartir cinco ideas de manualidades que podrás hacer para el Día de Muertos.

5 ideas de manualidades para el Día de Muertos

Guirnaldas decorativas: para esto necesitas de lana o hilo del color que te guste, pinzas o broches para la ropa, marcadores de colores, lápices de colores, cartulina, cola vinílica, tijeras y calaveras del Día de Muertos

Máscaras de calaverita: requieres de platos desechables de cartón, tijeras, lápiz negro, marcadores y lápices, 1 palito helado y cinta adhesiva

Globos de calavera: es una idea muy sencilla y necesitas globos de color blanco, marcador negro, hilo y helio para inflar los globos