¿Cómo descargar los videojuegos de Netflix? Sigue estos pasos.

Ahora Netflix tiene un amplio catálogo de videojuegos que puedes descargar de manera gratuita dentro de la plataforma. Aquí te enseñamos cómo hacerlo siguiendo unos sencillos pasos.

Los usuarios de Android y iOS pueden descargarlos libres de publicidad, sin costo extra, siempre y cuando tengan una suscripción de Netflix.

Usuarios de Android

Si eres usuario de Android deberás dirigirte primero a Google Play Store para descargar la aplicación móvil de Netflix para dispositivos Android.

Los juegos móviles están disponibles cuando inicias sesión en tu perfil en la plataforma, donde hay una pestaña donde puedes seleccionar cualquier videojuego para descargar.

Para las tabletas de Android, habrá una nueva fila de juegos o podrá seleccionar juegos en el menú desplegable de categorías para descargar y jugar. Después de elegir, se te enviará a Google Play Store

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🎮📱 Let the Games Begin📱🎮



Tomorrow, Netflix Games will start rolling out on the Netflix mobile app. First on Android, with iOS on the way.



It’s early days, but we’re excited to start bringing you exclusive games, with no ads, no additional fees and no in-app purchases. pic.twitter.com/ofNGF4b8At — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 2, 2021

Usuarios iPhone

Ve a App Store de Apple y descarga la aplicación móvil de Netflix para iPhone. Luego, en la aplicación verás una fila dedicada para videojuegos, y desde ahí, puedes elegir cualquiera para descargar.

La aplicación para iPad también te deja escoger la categoría de juegos en el menú desplegable. Si bien la aplicación principal de Netflix da acceso a la biblioteca de videojuegos, el juego se lanzará como una aplicación por separado.

Los suscriptores podrán jugar los siguientes juegos: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: El juego, Shooting Hoops, Card Blast. yTeeter Up.

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