Bicarbonato con lavanda: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Para los que son practicantes de los remedios caseros o naturales, que son ávidos de lograr combinaciones que ayuden en casa o incluso en el ámbito de la belleza, el bicarbonato es uno de los ingredientes más multifuncionales. Por ello, es necesario que conozcas lo bueno que puede resultar el combinar bicarbonato con lavanda para aromatizar tu hogar en estos días de otoño.

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¿Por qué es buena idea combinar bicarbonato con lavanda?

Hay hogares que logran un olor muy agradable y es normal acudir a productos distintos como aerosoles o pastillas. Sin embargo, lo que se propone con esta posibilidad - y en general con los remedios caseros - es invertir menos dinero y al mismo tiempo lograr resultados bastante satisfactorios. En este caso, la mezcla de bicarbonato con lavanda logrará un aroma especial para acompañar esta época del año en casa, sin ser un olor muy sintético como algunos productos comerciales.

En una explicación más detallada de lo que logrará tu mezcla, el bicarbonato de sodio actúa como un potente neutralizador de acidez y absorbente de humedad. Por su parte, la lavanda seca cuenta con propiedades aromáticas, relajantes e incluso ligeramente antisépticas. En ese sentido, no sólo enmascaran partículas malolorientas, sino que las atrapan para dejar aromas más que agradables.

¿Cómo hacer este aromatizante de bicarbonato con lavanda?

Esta combinación es completamente ideal para que esté en la sala, en un cuarto e incluso recomiendan su colocación en zonas donde la humedad o malos olores pueden aparecer, tal como recipientes de recipientes de basura, zapateros, alfombras, colchones o armarios. Y sin más, así se prepara esta combinación de bicarbonato con lavanda.

Se indica que para este aromatizante casero requerirás un recipiente de vidrio hermético, donde combinarás una taza de bicarbonato con dos cucharadas de lavanda seca.

Posteriormente agregarás de 5 a 10 gotas de esencia o aceite esencial de lavanda, dependiendo del nivel de impacto de aroma que desees.