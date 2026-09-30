¡Octubre inicia con todo! Estos son los 3 animales del Horóscopo Chino que recibirán buenas noticias

Muchas personas realmente viven tensas en estos momentos, pues el cambio de mes significa nuevas aventuras, retos o situaciones por resolver. Por ello, el Horóscopo Chino trae calma a 3 de los animales de su zodiaco, pues realmente les comparte buenas noticias para el arranque del décimo mes de 2026. He aquí los afortunados y por qué iniciarán de forma positiva en esta parte del calendario.

Ventaneando | Programa completo 30 de septiembre de 2026

¿Qué animales recibirán buenas noticias del Horóscopo Chino?

Esta parte del calendario tiene la atención de los seguidores del Horóscopo Chino “al filo de la butaca”. Se pone especial atención a los mensajes del universo energético, que en este caso llegan vía la astrología oriental. Por ello, los afortunados para este inicio de octubre son el Gallo, la Cabra y la Serpiente y este es el mensaje que el zodiaco tiene para ellos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

En ocasiones los cambios de actitud o planes requieren de un solo mensaje. En ese sentido, las personas que son de este animal del Horóscopo Chino podrían recibir una señal, llamada o intención de reunirse con alguien que llevaban un tiempo con ciertas fricciones. Aunque nada asegura que las cosas se soluciones en un plan total, existe alivio con el simple hecho de concretar ese encuentro que se postergó y que fue realmente cansado de sobrellevar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

En este caso, no hay del todo claridad en el rubro donde podría llegar el cambio, por eso se hace un atento llamado a los que son de este animal para que sean estrictamente atentos a lo que aparece en su día a día en el inicio de octubre. En ocasiones los detalles más generales son los que dan la clave, pues allí podría abrirse un proyecto que tenías en mente… o uno que no buscabas en lo absoluto.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

En este caso, los que forman parte de este signo del Horóscopo Chino regularmente son muy hábiles para hallar intenciones en los demás o incluso para evitar problemas. Pero como todos, en ocasiones pierden claridad y estos días precisamente se percatarán que la perspicacia sigue fuerte en ellos. Ante eso, se pueden abrir opciones que se habían mantenido ocultas de cierta manera para ellas.