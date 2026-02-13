Black & White, el diseño de uñas para hombre que roba las miradas en febrero 2026

El diseño de uñas se ha convertido en una de las apuestas más grandes que las mujeres tienen dentro del mundo de la moda y la belleza en esta primera parte del 2026; sin embargo, este estilo ha comenzado a acaparar otros mercados incluyendo al varonil, quien poco a poco se ha dejado enamorar por el diseño Black & White.

Los prejuicios en torno a la belleza física en hombres han disminuido con el paso de los años, por lo que son cada vez más las personas que ingresan al mundo de la moda más allá de los estereotipos que esta sugiere en el aparta varonil. Dicho lo anterior, un diseño de uñas para hombres ha destacado con fuerza en los últimos meses en México.

¿Qué es y cómo se hace el diseño de uñas para hombres Black & White?

Se trata de un diseño que tiene como característica principal la imaginación y, por lógica, la combinación de los colores negro y blanco, mismos que son exitosos en prácticamente cualquier estilo pero que, ahora, se han vuelto fundamentales en el diseño de uñas para varones que quieren destacar sus manos sobre las demás partes de su cuerpo.

Te puede interesar: 5 diseños de uñas románticos para novia

Esta combinación clásica tiende a agregar un toque único de estilo en cada persona, misma que juega con su imaginación y que alterna los colores mediante figuras o aspectos específicos en cada una de sus uñas. Con ello, estos modelos ayudan a que las manos sobresalgan debido al impacto que suelen tener para con los demás.

¿Qué otros diseños de uñas han destacado en hombres en estos meses?