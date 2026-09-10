Reicla cartón de huevo y realiza increíbles flores decorativas

Los cartones de huevo por lo general son tirados a la basura, pero pocos le sacan provecho a este material que es muy versátil. En esta oportunidad te mostraremos cómo realizar flores decorativas para adornar tus espacios de la mejor manera.

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Ten en cuenta que para realizarla no necesitas comprar materiales costosos ya que la estructura de la flor se obtiene desde el mismo cartón de huevo. Como extra necesitas algunos elementos que servirán de decoración.

¿Cómo logar flores con cartón de huevo?

Materiales



Cartón de huevo de cartón

Tijeras

Pintura acrílica rosa, morada o del color que prefieras

Pintura amarilla

Pinceles

Silicón caliente

Alambre floral o palitos delgados

Cinta floral verde

Florero

Lápiz, opcional

Procedimiento

El primer paso es extender el cartón de huevo sobre una mesa y cortar las partes que necesites. No tienes que desarmarlo por completo solo tienes que separar los pequeños conos que sobresalen entre los espacios donde se colocan los huevos.

Vas a tomar un cono y realizas varios cortes desde la parte superior hacia abajo. En cuanto a los cortes tienen que quedar separados a distancias similares para poder obtener los pétalos, pero deja una pequeña parte sin cortar en la zona inferior para que la pieza conserve su estructura.

Estas flores son increíbles.|Pinterest

De tu imaginación dependerá jugar con la forma que quieras darle a cada flor. Puedes dejar algunas redondeadas, otras puntiagudas o cortes más profundos que otros. Después, dobla con cuidado los pétalos hacia afuera.

Cuando ya tengas todas las flores vas a comenzar a pintarlas con pintura acrílica. Utiliza colores como rosado, morado, amarillo, azul o blanco. Deja que las piezas se sequen por completo.

Para realizar los estambres debes, utilizar pintura amarilla o cortar tiras muy delgadas de papel. Si quieres que el centro tenga más volumen, haz pequeños cortes en las tiras y enróllalas ligeramente antes de colocarlas.

Coloca un trozo de alambre floral desde la parte posterior o un palito delgado y fíjalo con silicón caliente. Envuélvelo con cinta floral verde hasta cubrirlo por completo. También puedes recortar algunas hojas en papel verde y colocarlas a lo largo del tallo para complementar el arreglo.

Forma un ramo con todas juntas y colócalos en el lugar que más desees.