Los trucos caseros para aclarar el cabello sin ir al salón de belleza

Para aclarar el cabello no siempre es necesario recurrir a productos específicos o tratamientos costosos. Algunos ingredientes que forman parte de la cocina pueden utilizarse en preparaciones sencillas para aportar luminosidad y modificar ligeramente el tono.

Caminos de la Vida | Programa 17 de septiembre 2026

Estos trucos caseros son una alternativa para quienes buscan experimentar con el color desde casa. Sin embargo, el resultado puede variar según las características y la tonalidad de cada cabello.

¿Cómo cuidar el cabello después de teñirlo?

Después de teñir el cabello, es importante utilizar productos específicos para cabello coloreado que ayuden a conservar el tono y mantener la fibra hidratada. También conviene evitar el uso excesivo de herramientas de calor y proteger el pelo del sol. Espaciar los lavados y aplicar mascarillas nutritivas con frecuencia puede ayudar a reducir la resequedad y mantener una apariencia más saludable y brillante.

¿Cómo aclarar el cabello de forma natural en casa?

Si buscas aclarar el cabello de manera gradual y sin recurrir a una decoloración, existen algunas alternativas sencillas que pueden probarse en casa. Estos tres métodos utilizan ingredientes fáciles de conseguir y pueden aportar luminosidad y reflejos naturales.

Agua con sal

El agua con sal puede aportar un efecto similar al que deja la exposición al sol y ayudar a generar reflejos más claros. Para probar este método, se puede diluir sal marina en agua, aplicarla sobre el cabello y dejarla actuar durante unos minutos antes de enjuagarla bien.

Manzanilla

La manzanilla es una de las alternativas más conocidas para aportar luminosidad al cabello, especialmente en tonos rubios o castaños claros. Una infusión concentrada puede utilizarse como último enjuague después del lavado y dejarse secar al aire para potenciar gradualmente los reflejos dorados.

Jugo de limón

El limón contiene ácido cítrico y puede generar un efecto aclarante cuando se combina con la exposición a los rayos solares. Sin embargo, es importante diluirlo, aplicarlo únicamente sobre el cabello y evitar el contacto con la piel, ya que la combinación de cítricos y sol puede provocar irritación y manchas.