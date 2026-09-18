Cómo mantener la casa libre de polvo durante los días de calor

Mantener la casa libre de polvo puede convertirse en una tarea constante, especialmente durante los días de calor. Aunque la limpieza frecuente ayuda a conservar los espacios en mejores condiciones, existen pequeños hábitos que pueden facilitar esta tarea y evitar que las superficies se ensucien rápidamente.

Caminos de la Vida | Programa 18 de septiembre 2026

Con algunos cambios sencillos en la rutina de limpieza es posible mantener el hogar más ordenado y agradable durante más tiempo. Además, aplicar determinados trucos permite aprovechar mejor los productos que ya se tienen en casa y reducir la acumulación de polvo.

¿Cómo reducir el polvo en casa durante los días de calor?

Para reducir el polvo durante los días de calor, es importante mantener una rutina de limpieza frecuente. Utilizar un paño de microfibra ligeramente húmedo ayuda a atrapar las partículas sin dispersarlas nuevamente por el ambiente. También conviene aspirar pisos, alfombras y tapizados con regularidad, especialmente si hay mascotas en casa.

La ventilación debe realizarse de manera estratégica para evitar que ingrese una cantidad excesiva de partículas del exterior. Abrir las ventanas durante las primeras horas del día permite renovar el aire, mientras que mantener limpios los marcos y alrededores de las ventanas ayuda a reducir la acumulación de polvo.

También es recomendable lavar con frecuencia cortinas, fundas de cojines y mantas, además de quitarse los zapatos al entrar y mantener los espacios despejados. Si se cuenta con un purificador de aire con filtro, puede utilizarse para ayudar a retirar partículas suspendidas y mejorar la calidad del aire del hogar.

¿Cómo mantener fresca la casa en los días de calor?

Para mantener fresca la casa durante los días de calor, es recomendable cerrar persianas y cortinas en las horas de mayor temperatura para evitar que el sol caliente los ambientes. También conviene ventilar temprano por la mañana y durante la noche, cuando el aire exterior suele ser más fresco. Reducir el uso de electrodomésticos que generan calor y colocar ventiladores estratégicamente puede ayudar a mantener una temperatura agradable.