Los cortes de cabello masculino que son tendencia este año

Los cortes de cabello pueden ser una forma sencilla de renovar la imagen y encontrar estilos que se adapten a las características de cada persona. Más allá de las tendencias, existen diferentes opciones que permiten jugar con el largo, el volumen y la textura del pelo.

Caminos de la Vida | Programa 18 de septiembre 2026

Las propuestas para hombres se actualizan constantemente y ofrecen alternativas tanto para quienes buscan un cambio marcado como para quienes prefieren mantener el estilo clásico. Conocer los distintos cortes de cabello puede ayudar a encontrar una opción que combine con la apariencia y la rutina diaria.

¿Qué cortes de cabello masculino son tendencia en 2026?

En 2026, los cortes de cabello masculino se caracterizan por combinar practicidad, textura y estilos que permiten expresar la personalidad. Las tendencias incluyen opciones muy cortas, propuestas con capas y alternativas clásicas que pueden adaptarse a diferentes tipos de cabello y formas de rostro.

Uno de los estilos destacados es el textured crop con mid fade, que combina una parte corta y texturizada con laterales desvanecidos. También gana espacio el old money style, inspirado en la estética clásica, con longitudes medias y líneas suaves. Para quienes buscan un aspecto más relajado, el messy textured shag apuesta por capas irregulares que aportan movimiento y volumen especialmente en cabellos ondulados.

Entre las opciones más prácticas aparece el buzz cut con clean skin fade, caracterizado por su escaso mantenimiento. El layered flow, en cambio, propone capas suaves para quienes prefieren llevar el cabello más largo. Finalmente, el platinum textured crop combina textura con una coloración platinada y requiere cuidados específicos.

La elección del corte no depende únicamente de la tendencia. También es importante considerar la textura del cabello, las facciones y el tiempo disponible para mantener el estilo.

¿Cómo cuidar el cabello masculino?

Para cuidar el cabello masculino es importante mantener una rutina de higiene adecuada y elegir productos según sus características. También conviene evitar el exceso de calor, recortar las puntas con regularidad y mantener el cuero cabelludo limpio. Una alimentación equilibrada y una buena hidratación también contribuyen a conservarlo saludable.