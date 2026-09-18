¿Por qué Los Granjeros quieren ser “El más gallito”? Esta dinámica tiene recompensa

Dentro de La Granja VIP existen distintas dinámicas que permiten a los habitantes conseguir beneficios y, en algunas de ellas, el público tiene un papel fundamental. Una de las que más llama la atención es “El más gallito” y “La más gallita”, reconocimiento que se entrega a uno de los participantes a partir del apoyo de la audiencia. A diferencia de una nominación, esta dinámica no busca colocar a alguien en riesgo de eliminación. Se trata de una oportunidad para que los seguidores del reality expresen su preferencia por uno de los granjeros y, como resultado, el participante elegido puede recibir un beneficio dentro de la competencia.

¿Cómo se elige al más gallito o la más gallita?

La dinámica funciona mediante la participación del público, que puede votar por el granjero o granjera que considera merecedor de este reconocimiento. De esta manera, los habitantes no son los únicos que influyen en lo que ocurre dentro de la hacienda, pues la audiencia también puede intervenir indirectamente en el juego.

El participante que recibe mayor respaldo obtiene el título de “El más gallito” o “La más gallita” correspondiente a esa semana. El reconocimiento, además, está acompañado por un beneficio que puede representar una ventaja para quien lo consigue. Esta dinámica ya tuvo a Manelyk como una de las participantes beneficiadas durante la semana pasada, mientras que en esta ocasión el reconocimiento volvió a ponerse en manos del público y la elegida fue Niurka.

¿Por qué es importante dentro de La Granja VIP?

Aunque no se trata de una nominación, obtener este reconocimiento puede ser relevante para los habitantes. Un beneficio puede modificar las condiciones en las que un granjero enfrenta determinados momentos de la competencia y convertirse en un elemento adicional dentro de sus estrategias. Además, “El más gallito” y “La más gallita” permiten conocer qué participantes están conectando con la audiencia fuera de la hacienda. Mientras dentro del reality se forman alianzas, surgen conflictos y se toman decisiones, los votos del público muestran otra perspectiva sobre los habitantes. Así, cada semana los seguidores tienen la posibilidad de hacer que su apoyo se traduzca en una recompensa para uno de los participantes.