3 peinados coreanos para niñas de 5 años o más

Todo lo relacionado con la moda o tips de belleza asiático-coreano ha tomado mucha fuerza y prestigio entre quienes están atentos a las tendencias. Por ello, se le preguntó a la Inteligencia Artificial de Google cómo hacer peinados coreanos para niñas de 5 o más años, esto para que a las pequeñas de casa les impregnes estilos lindos para sus actividades en la escuela.

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¿Cómo hacer peinados coreanos para niñas de 5 años o más?

Según la definición que muestra la herramienta digital (IA), los peinados coreanos para niñas cuentan con ciertas características. Son prácticos, tiernos y decorados con accesorios llamativos. Y esta edad es puntual, pues el cabello ya es manejable y es normal jugar o aprovechar la textura o estilos perfectos para las actividades diarias. Por eso, he aquí 3 propuestas dignas de aplicarse.

Coletas Bajas con Burbujas (Bubble Braids)

Para empezar las propuestas de peinados coreanos se destaca la practicidad para mantener el cabello fijo en días de escuela. Y se logra haciendo coletas bajas, en las cuales debes colocar ligas elásticas de distintos colores a lo largo de cada coleta. Dejarás entre 3 o 4 centímetros de distancia entre cada una. Y finalmente debes jalar un poco cada sección para esponjar el pelo y darle su forma de burbuja. Allí el toque coreano se lo puedes impregnar con ligas neón, o añadiendo pinzas de flores u ositos.

Mini Odango (Dos Chonguitos Altos)

El primer plus es que este peinado luce espectacular y es de los más adorables de la estética K-Style. Por ello, lo que debes hacer es dividir el cabello por la mitad en dos secciones, esto para posteriormente hacer dos coletas muy altas. Así, cada coleta se enrollará para conseguir un pequeño chonguito que se fijará con una liga elástica. Y si quieres una esencia todavía más coreana, basta con dejar dos mechones delgados sueltos al frente para enmarcar el rostro de manera sutil.

Medias Coletas Invertidas con Churritos

Y para terminar las propuestas de peinados coreanos, esta es considerada una elección moderna y al mismo tiempo elegante. Sin quitarte mucho tiempo, tomarás una parte de tu cabello como en media coleta y la sujetarás con una banda elástica suelta. Abrirás un espacio en medio del cabello, justo en el lugar donde pusiste la liga y pasarás la coleta por dentro de ese hueco de arriba hacia abajo. Y con un toque todavía más coreano, puedes repetir este proceso dos o tres veces hacia abajo y decorarlo al inicio con un lazo grande de colores pastel.