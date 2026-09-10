Qué hacer con las cajas de cereal: 5 ideas para no desecharlas

Las cajas de cereal pueden utilizarse para hacer manualidades y evitar desecharlas, evitando mayores desechos sólidos en los hogares urbanos. Gracias a su grosor delgado, flexibilidad y facilidad para ser cortadas o pegadas, se consolidan como el material perfecto para adentrarse en el mundo del upcycling o reciclaje creativo.

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¿Qué hacer con las cajas de cereal?

Transformar estos contenedores en objetos útiles no solo ayuda al medio ambiente, sino que te permite ahorrar dinero en soluciones de almacenamiento.

Olvídate de las manualidades aburridas que gritan material reciclado. Con un poco de pintura acrílica, papel de regalo texturizado o tela adhesiva, puedes lograr que el cartón de una caja de cereal se convierta en un organizador de aspecto costoso, minimalista y sumamente estético para tu oficina, cocina o recámara.

5 ideas para no desechar las cajas de cereal

Organizador de revistas y cuadernos

Corta la caja de cereal de forma diagonal en la parte superior y fórrala con papel decorativo para crear un revistero de escritorio rígido y elegante.

Organizador de libretas y revistas con cajas de cereal|Pinterest

Organizadores de cajones a medida

Corta la base de varias cajas a una altura de 5 centímetros para armar separadores planos, ideales para ordenar calcetines, ropa interior o cubiertos.

Libretas de notas hechas a mano

Utiliza las tapas de la caja como cubiertas rígidas, dobla hojas blancas al centro y cóselas al lomo para diseñar cuadernos de bolsillo únicos.

Archivero o tarjetero para recetas

Corta la caja por la mitad horizontalmente, añade pestañas divisorias de cartulina y utilízala en la cocina para clasificar tus recetas o facturas importantes.

Rompecabezas didácticos infantiles

Pega una fotografía familiar o un dibujo bonito sobre la cara lisa de la caja, recórtala en formas geométricas y crea un juego de mesa interactivo.

Las cajas ya las tienes en tu cocina, solo necesitas complementos como papel decorativo y también herramientas como pegamento o tijeras que se adquieren en cualquier mercería o papelería local. El costo de este proyecto es prácticamente nulo o de apenas 20 a 50 pesos mexicanos si necesitas comprar un pliego de papel bonito para forrarlas.

