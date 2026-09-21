ÚLTIMA HORA: Se abren votaciones para que el público elija dos PEONES para la tercera semana de La Granja VIP

Es oficial, a partir de este momento quedan abiertas las votaciones para que el público vote para elegir dos de los Peones de la tercera semana de La Granj VIP, esto sin duda es muy importante ya que tendrá en sus manos la oportunidad de elegir a un Granjero que cambiará de rol a uno de los menos preferidos ya que automáticamente perderá sus privilegios y tendrá que cumplir con más responsabilidades.

¿Cómo votar para elegir a uno de los Peones de la tercera semana de La Granja VIP?

Votar es uno de los proceso más sencillos y fáciles además de que es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estes dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como Peón durante la tercera semana. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.

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¿Cuáles son las actividades de un Peón dentro de La Granja VIP?

Los Peones son los encargados de hacer las labores más complejas y pesadas dentro de La Granja VIP para que todo funcione de la mejor manera. Algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros, lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana, dar vueltas al molino o rueda de trabajo.

Esto no termina aquí ya que su alimentación se reduce a una elección específica de cosas que tienen permitido consumir. Además de esto tienen condiciones austeras como estar privados de camas y tener que dormir en el granero así como bañarse al aire libre con agua fría e incluso tienen un baño distinto.

Ahora bien, si por alguna razón los Peones no cumplen con sus responsabilidades tendrán grandes consecuencias ya que una de ellas es que disminuye el presupuesto semanal con el que cuentan para realizar compras como la despensa.

