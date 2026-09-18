5 ideas creativas para decorar frascos de mermelada con decoupage y hacer hermosos floreros

Antes de tirar los frascos de mermelada vacíos , puedes convertirlos en originales floreros con una técnica tan sencilla como el decoupage. Solo necesitas recuperar esos recipientes de vidrio y darles una segunda oportunidad con papel decorativo, servilletas, pegamento y algunos detalles que pueden transformar por completo su apariencia.

La clave para conseguir un resultado diferente está en no cubrir todo el frasco con flores o estampados. Puedes jugar con transparencias, relieves, pequeños recortes y composiciones que hagan que una simple botella de vidrio parezca una pieza de decoración. Además, es una manualidad económica que puedes adaptar a cualquier rincón de la casa.

1. Un herbario antiguo dentro del frasco

Esta idea convierte el florero en una especie de pequeño herbario vintage. Busca servilletas o papel para decoupage con ilustraciones de hojas, helechos, flores silvestres o plantas medicinales.

Haz tus propios frascos decoupage,|(ESPECIAL/Pinterest)

En lugar de cubrir todo el vidrio, recorta cada elemento por separado y colócalos dejando espacios transparentes entre ellos. Puedes escribir a mano el nombre de algunas plantas con un plumón fino para darle la apariencia de una antigua ilustración botánica.

Termina con una cuerda de yute alrededor de la boca del frasco y coloca flores silvestres o algunas ramas secas en el interior.

2. Un florero con efecto de vitral

Si quieres un diseño menos convencional, utiliza papel de decoupage con flores, mariposas o motivos pequeños y recorta únicamente algunas partes de las ilustraciones.

Pega los elementos formando pequeñas composiciones sobre el vidrio, pero deja buena parte del frasco sin decorar. Al colocar agua y flores en el interior, las imágenes pueden crear un efecto visual parecido a pequeñas escenas alrededor del recipiente.

Para reforzar la idea, puedes añadir líneas finas con pintura para vidrio alrededor de algunos recortes y conseguir una apariencia inspirada en los vitrales artesanales.

3. Flores que parecen crecer por fuera del frasco

Para conseguir un efecto tridimensional, elige servilletas con flores de diferentes tamaños. Pega algunas flores completas en la parte inferior del frasco y utiliza otras únicamente en pequeños fragmentos.

Frascos decoupage.|(ESPECIAL/Pinterest)

La idea es colocarlas de manera ascendente, como si las flores estuvieran creciendo desde la base y trepando por el vidrio. Para aumentar el efecto, puedes pegar algunas hojas sobre pequeñas piezas de cartón delgado y fijarlas encima del diseño para crear diferentes niveles.

El resultado será un florero que parece tener una pequeña enredadera alrededor.

4. Un frasco convertido en paisaje nocturn

oEsta propuesta es perfecta si buscas algo completamente distinto a los tradicionales diseños florales. Utiliza papel o servilletas en tonos azules, negros o morados y recorta pequeñas siluetas de árboles, casas, estrellas o lunas.

Pega los elementos a diferentes alturas alrededor del frasco para crear un pequeño paisaje nocturno en miniatura. Deja algunas zonas transparentes y coloca dentro una flor blanca, ramas secas o flores de tonos muy claros.

El contraste entre el paisaje oscuro y las flores hará que el recipiente tenga un aspecto completamente diferente, especialmente cuando lo coloques sobre una mesa o repisa.

5. Un florero inspirado en una postal antigua

Otra opción original consiste en transformar el frasco en una especie de postal vintage. Busca servilletas con mapas, sellos, escritura antigua, estampillas o ilustraciones de ciudades.

Haz 5 ideas de decoupage con frascos de mermelada.|(ESPECIAL/Pinterest)

En lugar de cubrir todo el recipiente, combina pequeños recortes como si fueran fragmentos de diferentes postales. Puedes añadir una fecha, una dirección ficticia o algunas palabras escritas a mano para reforzar el efecto de objeto antiguo.

Para terminar, coloca un listón envejecido o una tira de tela alrededor de la boca y utiliza flores secas o ramas delicadas. Así tendrás un florero que, además de decorar, parece contar una pequeña historia.

Dale una segunda vida a tus frascos

El decoupage permite transformar un objeto cotidiano en una pieza decorativa sin necesidad de gastar demasiado. La diferencia está en experimentar con los recortes y no buscar que todos los diseños sean perfectamente uniformes.

Un frasco de mermelada puede convertirse en un herbario, un paisaje, una postal o incluso una pequeña obra de arte sobre vidrio. Solo necesitas dejar volar la imaginación y aprovechar esos recipientes que normalmente terminarían en la basura.