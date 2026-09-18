OFICIAL: Fecha y hora en la que entrará el NUEVO GRANJERO a La Granja VIP

La Granja VIP Segunda Temporada de está por cerrar uno de los misterios que quedaron pendientes desde su estreno la cual es la identidad del integrante número 20 por lo que luego de dos semanas de convivencia, asambleas, nominaciones, estrategias, enfrentamientos y hasta nuevos habitantes de cuatro patas por fin llegará el último granjero.

Si eres de los que no se pierden día a día la convivencia de los granjeros así como las galas este domingo 20 de septiembre será una emisión la que sí o sí debes de ver ya que ahí te enterarás de todo lo que ocurrirá con este nuevo granjero el cual llega a un escenario donde ya hay alianzas y hasta equipos.

¿Quiénes han ingresado a La Granja VIP durante estas dos semanas?

Desde la noche de su estreno el pasado 6 de septiembre La Granja VIP Segunda Temporada le dio la bienvenida a las celebridades que ya habían sido reveladas incluso ahí mismo se dio a conocer los nombres de los demás que faltaban. Sin embargo, solo ingresaron 19 en total de los 20 que habían sido anunciados, hasta los granjeros se dieron cuenta que faltaba alguien pero aseguraron que se trataba del maniquí con overol que ya se encontraba dentro de la granja.

Sin embargo, este maniquí solo fue colocado como una forma de representar el lugar que ocuparía ese participante. Pero el maniquí no fue la única sorpresa que llegó a la granja. Durante la primera semana, los participantes recibieron a las cabritas, que se incorporaron a las actividades y cuidados de los granjeros.

En la segunda semana apareció otro integrante muy especial: una yegua, cuya presencia también se convirtió en parte de la dinámica cotidiana dentro de la casa y quien recibió el nombre de Esther por parte de los granjeros. Además, durante estas semanas también se sumó Pedro Sola, aunque con una participación diferente ya que será “practicante” del Tío Pepe.

¿Cuándo ingresará el nuevo granjero?

Durante la gala de eliminación de este domingo 20 de septiembre la cual dará inicio a las 8:00 pm a través de la programación de Azteca Uno se revelará el nombre del nuevo o nueva participante y la cual será anunciada en cualquier punto de la transmisión.

Por ahora, la identidad del nuevo granjero se mantiene como una sorpresa. Por ello, quienes quieran conocer al integrante número 20 deberán estar atentos a la transmisión desde las 8:00 de la noche hasta las 11:00 pm.

La llegada ocurrirá además en una noche importante para el reality, pues ese mismo domingo se conocerá quién abandona la competencia después de la segunda semana. Actualmente, la placa se encuentra en Manelyk, Azalia, Niurka, Mónica Escobedo y Kevyn Contreras “Bicolor”.