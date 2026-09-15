Mueren dos integrantes de famosa banda de regional mexicano en TRÁGICO ALTERCADO; esto es lo que se sabe hasta el momento

La música regional mexicana se encuentra de luto luego de que Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la banda “Alto Exceso” murieran. Los hechos ocurrieron el viernes alrededor de las 9: 40 de la noche. La muerte de los jovenes ocurrió debido a un asesinato, el cual sucedió en Chichimequillas en el municipio de Silao en el estado de Guanajuato. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué se sabe del asesinato de los integrantes de “Alto Exceso”?

De acuerdo con los primeros reportes, un ataque a mano armada fue la causa del fallecimiento de Diego Israel y Juan Carlos. Según la información que se ha compartido fueron hombres a bordo de un auto blanco quienes hicieron diversas detonaciones a las víctimas y posteriormente escaparon. Por otro lado, otro integrante de la agrupación, identificado como Jonathan, resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Luego de esto, las autoridades de la localidad han comenzado con las respectivas investigaciones para encontrar a los delincuentes, sin embargo hasta el momento no se ha reportado la detención de los sujetos involucrados en el caso.

¿Cómo despidieron a los integrantes de la banda “Alto Exceso”?

Fue a través de una publicación de Facebook que la cuenta oficial de la agrupación “Alto Exceso” compartió un desgarrador mensaje sobre ela muerte de dos de sus integrantes. “Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón,queremos decirles y agradecer a todas las personas que los conocieron, que ellos viven en nuestro corazón”, fueron algunas de las palabras de la banda. Además de esto recalcaron que ambos músicos eran como hermanos para los demás miembros del grupo y también destacaron que eso no era “un adiós si no un hasta luego”. Finalmente el mensaje terminó diciendo que agradecían cada uno de los momentos que pasaron con los artistas.

Esta noticia sin lugar a dudas ha conmovido a todos, sin embargo su legado perdurará para siempre a través de su música y todo el talento que dejaron en el escenario en cada presentación.