5 ideas creativas para decorar tus espejos de mano de mariposas paso a paso

Las manualidades están dando mucho de qué hablar y es que lograron traspasar los límites de ámbito escolar para instalarse en la intimidad de los hogares. Cada vez más personas incursionan en estas prácticas que entretienen y alivian la mente.

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Los proyectos de manualidades atraen no solo por los bellos resultados que se obtienen en cada proceso, sino porque son muy fáciles de llevar a cabo y no demandan grandes gastos. Por otro lado, no se requieren de conocimientos específicos ni herramientas especiales para llevar a cabo cada idea.

Manualidades de mariposas

Las manualidades ofrecen un gran abanico de posibilidades a la hora de crear y es que la inspiración surge de la imaginación y esta desconoce de límites. Al respecto, hoy la propuesta está enfocada en uno de los seres vivos más bellos y coloridos que existen, la mariposa.

Las ideas que a continuación pondremos de relieve invitan a decorar espejos de mano paso a paso con las mariposas como protagonistas.

¿Cómo decorar espejos de mano?

Decorar nuestro propio espejo permite transformar un utensilio cotidiano en una obra de arte que refleja nuestro estilo personal. Se trata de una manualidad perfecta para adornar nuestro tocador o para hacer un regalo hecho a mano con un toque de encanto especial.

Las siguientes 5 ideas permiten avanzar con esta propuesta de forma muy fácil, con las mariposas como centro de atención y con los espejos de mano como objetos a intervenir:

Espejo de mariposas en relieve con pasta de secado al aire

Paso 1: Aplica una capa de pintura acrílica del color de tu preferencia sobre el marco del espejo y déjala secar completamente.

Paso 2: Moldea pequeñas mariposas utilizando pasta de secado al aire (puedes usar moldes de silicona o hacerlo a mano).

Paso 3: Pega las figuras de mariposa alrededor del borde del espejo usando pegamento de fuerte adhesión.

Paso 4: Pinta las mariposas con pintura acrílica, agregando detalles en dorado o plateado en las alas para dar un acabado brillante.

Paso 5: Aplica un barniz transparente brillante para proteger toda la pieza.

Jardín botánico: Mariposas secas y flores de resina

Paso 1: Limpia la superficie posterior y el marco del espejo con alcohol.

Paso 2: Organiza una composición usando flores secas pequeñas y mariposas de papel vegetal o troqueladas sobre el marco.

Paso 3: Pega suavemente cada elemento en su lugar con una gota de pegamento blanco.

Paso 4: Mezcla resina epoxi transparente y viértela con cuidado sobre el borde para encapsular la decoración.

Paso 5: Deja curar la resina durante 24 horas en una superficie plana y libre de polvo.

Estilo "Coquette": Mariposas de encaje y perlas

Paso 1: Pinta el espejo con una pintura acrílica en tono pastel (rosa, crema o lavanda).

Paso 2: Recorta siluetas de mariposas a partir de cinta de encaje o tela bordada.

Paso 3: Pega el centro de las mariposas de encaje al marco con silicona caliente, dejando las alas ligeramente levantadas para dar volumen.

Paso 4: Añade medias perlas adhesivas alrededor del borde del cristal y en el cuerpo de cada mariposa.

Paso 5: Agrega un pequeño lazo de raso en la base del mango para completar el estilo vintage.

Mariposas de cristal y mosaico de espejo

Paso 1: Consigue mini espejos en forma de mosaico o trozos de CD reciclado en pedazos pequeños.

Paso 2: Pega los trozos de mosaico cubriendo todo el mango y el borde del espejo de mano.

Paso 3: Pega en la parte superior o posterior una mariposa grande metálica o de acrílico transparente.

Paso 4: Aplica gema líquida o pedrería brillante en el contorno de las alas para dar destellos de luz.

Paso 5: Limpia los restos de pegamento del cristal principal con un paño microfibra.

Técnica decoupage con servilletas ilustradas