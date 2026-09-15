Qué hacer con el rincón de tu cuarto de lavado: 3 ideas para renovar el espacio

Hay espacios en la casa que por lo general pasan desapercibidos, pero con buenas decisiones puedes sacarle el mejor provecho. Si tienes el rincón del cuarto de lavado sin utilizar de manera funcional pues te vamos a contar cómo renovarlo para sacarle el mejor provecho.

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Con estas ideas vas a poder transformar tu rincón en el lavadero con el agregado de estanterías flotantes verticales, un organizador con ruedas o un mueble esquinero. Esto maximiza el almacenamiento sin restar movilidad para tener todo disponible y organizado de la mejor manera.

¿Cómo renovar el rincón del lavadero?

Si tienes ganas de renovar el rincón del lavadero puedes tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Estanterías flotantes verticales

La primera opción es poder instalar repisas abiertas de madera o metal en la parte de la esquina. Estas deben ir desde media altura hasta el techo para colocar frascos de vidrio con jabón en polvo, cestas de mimbre para pinzas y plantas colgantes que le darán más vida a tus espacios.

Carro organizador con ruedas

Otra gran idea es poder colocar un carrito esquinero estrecho con varios niveles que encaje perfectamente en el hueco libre. Esto te ayudará a almacenar suavizantes, quitamanchas y cepillos. Además, te permitirá moverlo con facilidad cuando necesites mayor movimiento.

Mueble esquinero o torre de almacenamiento

Por último, puedes colocar una columna vertical cerrada o también opta por un mueble en forma de L que se adapte al espacio de este rincón. Esta es una manera ideal de ocultar tus artículos de limpieza que son menos estéticos y te ayudará a mantener una apariencia limpia y ordenada.

Estas son grandes ideas para que puedas mantener un espacio ordenado y funcional para tu día a día. Cada detalle cuenta por lo que es una gran oportunidad para sacar provecho a la lavandería.