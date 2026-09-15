Manualidades de Flores: Cómo fabricar ramos artesanales combinando fieltro moldeado y acabados con acuarela
Manualidades de Flores. Guía definitiva para crear ramos de flores artesanales con fieltro moldeado y acuarela.
Muchos materiales que se utilizan para manualidades terminan convirtiéndose en grandes aliados de quienes incursionan en esta práctica. Esto se debe a que muchos de estos permiten trabajar cómodamente, son muy versátiles para manipular y permiten acabados muy bellos.
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Este es uno de los motivos por los cuales existen proyectos encapsulados en categorías que se refieren al material a utilizar. En este sentido, las manualidades que destaremos en esta oportunidad tienen como protagonista al fieltro y a las acuarelas.
Manualidades de Flores
Poder crear con nuestras propias manos es una experiencia muy enriquecedora que se disfruta a lo largo de todo el proceso. Además, una vez concluido el proyecto, las sensaciones que llegan al cuerpo son de mucha satisfacción y significan un impulso más para seguir en ese camino.
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Reuniendo todo lo señalado anteriormente es que hoy destacamos la creación de ramos de flores artesanales combinando fieltro moldeado y acabados con acuarela. Se trata de una combinación que ofrece un enfoque innovador y altamente expresivo dentro de la floristería artesanal.
¿Cómo hacer flores de fieltro?
Tras conocer los materiales a utilizar, debemos saber que mientras el fieltro proporciona una estructura tridimensional suave, duradera y táctil, los pigmentos acuarelables rompen con la monotonía del color sólido comercial. Por lo tanto, estamos ante una fusión técnica que permite simular los degradados naturales, las venas diminutas y las imperfecciones orgánicas que caracterizan a las flores reales, transformando un textil plano en una pieza botánica viva.
A continuación, se detalla la guía paso a paso con las técnicas fundamentales y herramientas necesarias para confeccionar un ramo artesanal de flores con un acabado profesional:
Materiales
- Fieltro: De lana o mezcla (mínimo 30% lana para moldear mejor con calor).
- Pinturas: Acuarelas en pastilla o tubo, o tintas textiles acuarelables.
- Pinceles: De cerda suave (tipo lengua de gato y pincel fino de detalle).
- Herramientas de Moldeado: Plancha de vapor, repujador de esfera o plancha de pelo.
- Estructura: Alambre floral de calibre 18 a 22 y cinta floral verde (floratape).
- Fijación: Pistola de silicona caliente y barniz fijador en aerosol mate.
Paso a paso
- Corte de Pétalos: Diseña plantillas en cartulina con diferentes tamaños de pétalos y sépalos. Corta las piezas sobre el fieltro en sentido vertical para aprovechar la elasticidad del tejido.
- Aplicación de Acuarela: Humedece ligeramente el fieltro con agua limpia usando un pulverizador. Aplica la acuarela desde el centro hacia las puntas para crear un efecto degradado natural. Utiliza un pincel de detalle para trazar finas venas con un tono más oscuro. Deja secar por completo.
- Termomoldeado: Aplica calor con la plancha o una herramienta de repujado para dar curvatura a los bordes de los pétalos. El vapor del agua ayuda a fijar la forma ahuecada u ondulada de la flor.
- Fijación del Color: Aplica una capa muy fina de spray fijador mate a una distancia de 30 cm para evitar que los pigmentos se corran con la humedad del ambiente o el manipulado.
- Ensamblaje del Centro y Pétalos: Crea el centro de la flor con alambre y fieltro enrollado o pistilos artificiales. Pega los pétalos individualmente con silicona caliente, solapando cada capa para darle volumen y simetría natural.
- Montaje del Ramo: Une los tallos individuales enrollándolos con cinta floral verde. Combina diferentes variedades de flores y follaje para equilibrar la composición visual del ramo.