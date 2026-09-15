Manualidades de Flores: Cómo fabricar ramos artesanales combinando fieltro moldeado y acabados con acuarela

Muchos materiales que se utilizan para manualidades terminan convirtiéndose en grandes aliados de quienes incursionan en esta práctica. Esto se debe a que muchos de estos permiten trabajar cómodamente, son muy versátiles para manipular y permiten acabados muy bellos.

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Este es uno de los motivos por los cuales existen proyectos encapsulados en categorías que se refieren al material a utilizar. En este sentido, las manualidades que destaremos en esta oportunidad tienen como protagonista al fieltro y a las acuarelas.

Manualidades de Flores

Poder crear con nuestras propias manos es una experiencia muy enriquecedora que se disfruta a lo largo de todo el proceso. Además, una vez concluido el proyecto, las sensaciones que llegan al cuerpo son de mucha satisfacción y significan un impulso más para seguir en ese camino.

Reuniendo todo lo señalado anteriormente es que hoy destacamos la creación de ramos de flores artesanales combinando fieltro moldeado y acabados con acuarela. Se trata de una combinación que ofrece un enfoque innovador y altamente expresivo dentro de la floristería artesanal.

¿Cómo hacer flores de fieltro?

Tras conocer los materiales a utilizar, debemos saber que mientras el fieltro proporciona una estructura tridimensional suave, duradera y táctil, los pigmentos acuarelables rompen con la monotonía del color sólido comercial. Por lo tanto, estamos ante una fusión técnica que permite simular los degradados naturales, las venas diminutas y las imperfecciones orgánicas que caracterizan a las flores reales, transformando un textil plano en una pieza botánica viva.

A continuación, se detalla la guía paso a paso con las técnicas fundamentales y herramientas necesarias para confeccionar un ramo artesanal de flores con un acabado profesional:

Materiales

Fieltro: De lana o mezcla (mínimo 30% lana para moldear mejor con calor).

Pinturas: Acuarelas en pastilla o tubo, o tintas textiles acuarelables.

Pinceles: De cerda suave (tipo lengua de gato y pincel fino de detalle).

Herramientas de Moldeado: Plancha de vapor, repujador de esfera o plancha de pelo.

Estructura: Alambre floral de calibre 18 a 22 y cinta floral verde (floratape).

Fijación: Pistola de silicona caliente y barniz fijador en aerosol mate.

Paso a paso