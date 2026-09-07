Así puedes hacer un centro de mesa de Toy Story

Las fiestas infantiles son el momento perfecto para dejar volar la imaginación y convertir cada rincón en parte de una historia. Toy Story es una temática que permite crear una decoración llena de color y personajes que han acompañado a varias generaciones.

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Si estás planeando una celebración inspirada en Woody, Buzz Lightyear y sus amigos, un centro de mesa puede ser un detalle ideal para darle personalidad al festejo. Además, puedes elaborarlo en casa con materiales fáciles de conseguir y adaptarlo al tamaño y estilo de la fiesta.

¿Qué materiales usar para hacer centros de mesa de Toy Story?

Para hacer un centro de mesa de Toy Story puedes utilizar materiales sencillos y combinar los colores característicos de la película para conseguir una decoración llamativa. La idea es crear una pieza que puedas colocar en las mesas de una fiesta infantil y personalizar según el personaje favorito del festejado.

Materiales

Una base de cartón o madera

Cartulinas de colores

Globos de colores

Varilla para globos

Imágenes impresas de Woody, Buzz Lightyear o Jessie

Listones

Tijeras

Pegamento o silicón caliente

Regla y lápiz

¿Cómo hacer un centro de mesa de Toy Story?

Comienza preparando una base de aproximadamente 15 x 15 centímetros, que servirá como soporte del centro de mesa. Puedes cubrirla con cartulina azul o amarilla para darle una apariencia relacionada con la película.

Después, recorta figuras de estrellas, nubes o personajes de Toy Story. Las estrellas pueden medir entre 5 y 8 centímetros, mientras que las imágenes de los personajes pueden tener unos 15 centímetros de alto para que destaquen.

Coloca una varilla en el centro de la base y fija las figuras en la parte superior. Alrededor puedes agregar pequeños globos y papel de seda para darle volumen. Finalmente, incorpora listones y otros detalles decorativos para completar el diseño.

Procura distribuir los elementos de manera equilibrada para que el centro de mesa sea vistoso sin quedar demasiado cargado. Puedes elaborar varios diseños y colocarlos en las diferentes mesas para crear una decoración uniforme.