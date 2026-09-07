Cuida tu cabello después de los 45 años con esta mascarilla revitalizante; fácil de hacer

El cuidado del cabello es algo que se convierte en prioridad para muchas personas, por ello invierten tiempo y dinero en diferentes tratamientos o productos. Además, cuando llegas a cierta edad la parte natural del cuerpo empieza a complicar el cuidado de tu melena. Por eso, he aquí una solución casera que se presume como efectiva, utilizando solamente café con aceite de coco.

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¿Por qué el café y el aceite de coco ayudan a la vitalidad de tu cabello?

No es sorpresa para nadie el entendimiento de que en cierta edad, el cabello pierde vitalidad e incluso comienza el asunto de la aparición de canas. Por ello, el café funciona como un pigmento natural que logra darle color a tu pelo sin necesidad de ser abrasivo como suelen ser los tintes químicos. Además, la combinación con el aceite de coco permite una vitalidad general en la salud capilar.

Y es que el aceite de coco tiene la fama de ser un elemento que aporta brillo, evita el frizz y aporta una textura en el cabello realmente espectacular. Su aporte se enfoca en el evitamiento de un quiebre al disminuir la pérdida de proteínas, alisa la superficie del pelo y sella la humedad. Además, de manera estética se percibe una sensación mucho más luminosa y sedosa.

¿Cómo hacer mascarilla de cabello con café y aceite de coco?

Ingredientes

2 cucharadas de café soluble

Media taza de agua

Una cucharada de aceite de coco

Preparación de mascarilla

Prepara tu taza de café de manera concentrada con las cantidades de agua y producto cafetero indicado

Allí añadirás el aceite de coco y revolverás de manera perfecta, dejando listo el producto para aplicar

Aplicación

La recomendación es aplicarlo como un tratamiento de prelavado con el cabello seco

Ahora aplícalo de medios a puntas con suavidad y con una buena cantidad de producto

Dejarás actuar entre 15 y 30 minutos para que el café impregne color temporal y el aceite de coco revitalice

Esto para que finalmente laves tu cabello con agua abundante y el shampoo que utilizas normalmente