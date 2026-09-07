Cuida tu cabello después de los 45 años con esta mascarilla revitalizante; fácil de hacer
Si tu ya pasas de los 45 años, te enfrentarás al reto de mantener fuerte tu cabello. Por ello, puedes probar con esta mascarilla casera de café con coco.
El cuidado del cabello es algo que se convierte en prioridad para muchas personas, por ello invierten tiempo y dinero en diferentes tratamientos o productos. Además, cuando llegas a cierta edad la parte natural del cuerpo empieza a complicar el cuidado de tu melena. Por eso, he aquí una solución casera que se presume como efectiva, utilizando solamente café con aceite de coco.
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¿Por qué el café y el aceite de coco ayudan a la vitalidad de tu cabello?
No es sorpresa para nadie el entendimiento de que en cierta edad, el cabello pierde vitalidad e incluso comienza el asunto de la aparición de canas. Por ello, el café funciona como un pigmento natural que logra darle color a tu pelo sin necesidad de ser abrasivo como suelen ser los tintes químicos. Además, la combinación con el aceite de coco permite una vitalidad general en la salud capilar.
Y es que el aceite de coco tiene la fama de ser un elemento que aporta brillo, evita el frizz y aporta una textura en el cabello realmente espectacular. Su aporte se enfoca en el evitamiento de un quiebre al disminuir la pérdida de proteínas, alisa la superficie del pelo y sella la humedad. Además, de manera estética se percibe una sensación mucho más luminosa y sedosa.
¿Cómo hacer mascarilla de cabello con café y aceite de coco?
- Ingredientes
2 cucharadas de café soluble
Media taza de agua
Una cucharada de aceite de coco
- Preparación de mascarilla
Prepara tu taza de café de manera concentrada con las cantidades de agua y producto cafetero indicado
Allí añadirás el aceite de coco y revolverás de manera perfecta, dejando listo el producto para aplicar
- Aplicación
La recomendación es aplicarlo como un tratamiento de prelavado con el cabello seco
Ahora aplícalo de medios a puntas con suavidad y con una buena cantidad de producto
Dejarás actuar entre 15 y 30 minutos para que el café impregne color temporal y el aceite de coco revitalice
Esto para que finalmente laves tu cabello con agua abundante y el shampoo que utilizas normalmente