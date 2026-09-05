Descubre cuáles son las 5 ideas para decorar tus cuadernos de Woody, un personaje tan rico en detalles visuales que las posibilidades para plasmar su esencia en tus útiles escolares son infinitas.

Más allá del clásico forrado con papel de colores, existen técnicas artísticas y de diseño que pueden transformar una simple libreta de espiral en una pieza e colección de que todos querrán ver en el salón de clases.

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5 mejores ideas para decorar tus cuadernos de Woody

Portada estilo boceto vintage

Para los alumnos de grados más avanzados o amantes del dibujo. Foora el cuaderno con papel kraft o cartulina color crema. Utilizando un estilógrafo negro y lápices de colores, dibuja la silueta de Woody con un estilo en proceso o caricatura clásica de los años 50.

Portada estilo boceto vintage de Woody de Toy Story|Pinterest

El lazo vaquero tridimensional

Añade relieve y textura real a la libreta utilizando materiales de mercería. Forra la portada con una imagen del cielo con nubes de la película o de un color azul sólido. Toma hilo de yute y forma un lazo de vaquero. Pégalo en el centro de la libreta con silicón frío y deja que una parte de la cuerda vuele.

Estas son las mejores ideas de armar libretas de Woody|Pinterest

Más ideas para decorar tus cuadernos de Woody de Toy Story

Carátula compartida

Si tienes dos materias que van de la mano puedes hacer portadas complementarias. El primero con Woody y el segundo con Buzz Lightyear.

Portada de cómics o El Rodeo de Woody

Esta idea consiste en imprimir o recortar viñetas de cómics antiguos o imágenes del programa de televisión en blanco y negro de los años 50 donde aparecía Woody junto a Jessie, Tiro al Blanco y el Capataz. Pega las imágenes en forma de collage sobre toda la portada y aplica una capa de pegamento blanco.

Estos son los mejores diseños de libretas de Woody y sus amigos|Pinterest

Diseño de silueta Pop-Up o relieve oculto

Utiliza una técnica del calado en papel para un efecto de profundidad. Forra la portada del cuaderno con papel negro mate. Recorta la silueta completa de Woody saludando en una hoja de cartulina amarilla brillanye. Pega la silueta amarilla sobre el fondo negro utilizando pequeños trozos de cinta doble cara con espuma.

