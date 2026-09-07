Psicólogos coinciden en que esta es la forma de tratar la ansiedad con los niños

La ansiedad en niños es una emoción natural de miedo, nerviosismo o preocupación ante situaciones nuevas o que perciben como amenazantes. Con el regreso a clases o durante los exámenes, los pequeños de nuevo ingreso pueden enfrentar situaciones de estrés que se convierten en un problema cuando la ansiedad aparece de manera excesiva. Por eso, desde el punto de vista de la psicología, existen algunas estrategias para ayudarlos a sobrellevarla.

¿Qué hacer si un niño tiene ansiedad?

De acuerdo con información difundida por Unicef América Latina y el Caribe, los niños pueden aprender a gestionar la ansiedad con ayuda de los adultos. Los padres deben acompañarlos y hacerles saber que la ansiedad es pasajera, además de aprovechar el momento como una oportunidad para explorar juntos lo que están sintiendo.

Un niño con ansiedad debe ser guiado por sus padres.|(ESPECIAL/CANVA)

Expertos en psicología coinciden en que esta puede ser una situación oportuna para enseñarle al niño a cambiar el enfoque de sus pensamientos. Para ello, los padres pueden hacer preguntas como: “¿Cómo te sientes?”, “¿Por qué crees que está pasando esto?” y “¿Cómo podrías solucionarlo?”.

Para que los niños con ansiedad puedan sobrellevar esta etapa, es recomendable fomentar hábitos saludables, como dormir bien y mantener una alimentación equilibrada. También es importante ayudarlos a reconocer sus emociones y sentidos, practicar ejercicios de respiración y, en casos específicos, buscar ayuda profesional.

¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad?

Los síntomas de la ansiedad en niños pueden presentarse de manera física, emocional, mental y conductual, según información de Child Mind Institute. Por ejemplo, un niño o adolescente puede experimentar falta de aire, dolores de cabeza, sensación de desmayo, inquietud, malestar estomacal, dificultad para dormir, sudoración excesiva, sensación de pánico, cambios de humor, dificultad para concentrarse y aislamiento social.

¿Qué NO hacer cuando un niño tiene ansiedad?

Hay algunas cosas que debes evitar si notas que tu hijo está pasando por un episodio de ansiedad. Una de ellas es intentar evitar todas las situaciones que lo ponen frente a aquello que le genera incomodidad, ya que puede ser más útil acompañarlo para comprender lo que siente y enfrentar poco a poco la situación.

Minimizar sus sentimientos, enojarse con él o reforzar sus temores tampoco son hábitos recomendables. De igual manera, dejarlo solo o ignorar el problema no ayudará a que comprenda lo que está experimentando. Lo más importante es escuchar, acompañar y buscar apoyo cuando sea necesario.