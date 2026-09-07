Qué hacer con el la esquina al lado del refrigerador: 6 ideas para convertirla en un área funcional
Dale un uso a ese espacio que solo te vuelve loca. Descubre cómo convertir los espacios vacíos en lugares de decoración para el hogar
La esquina al lado del refrigerador puede convertirse en un espacio muy útil si sabes cómo aprovecharla. Aunque muchas veces termina acumulando bolsas, electrodomésticos pequeños o cosas que no tienen un lugar definido, ese rincón de la cocina puede transformarse en un área funcional y bien organizada.
Estas ideas son las más prácticas para aprovechar la esquina junto al refrigerador
No necesitas hacer una gran remodelación para aprovechar este espacio. Con algunos muebles auxiliares, repisas o soluciones de almacenamiento puedes convertir la esquina junto al refrigerador en una zona práctica sin perder el estilo de la cocina.
- Coloca un carrito auxiliar. Un carrito estrecho con varios niveles puede aprovechar una esquina pequeña sin bloquear el paso. Puedes utilizarlo para guardar especias, botellas, alimentos de despensa o utensilios de cocina que utilizas con frecuencia. Según la decoradora de interiores, Martha Stewart, los modelos con ruedas también permiten moverlo fácilmente cuando necesites limpiar, indicó en su blog.
- Instala repisas flotantes. Si la esquina tiene una pared libre, colocar una o varias repisas puede ser una solución sencilla. Las repisas aprovechan el espacio vertical y permiten mantener a la mano frascos, tazas, libros de cocina o algunos objetos decorativos. Para evitar que se vea saturado, combina elementos funcionales con algún detalle natural, como una pequeña planta.
- Crea una pequeña estación para el café. Si tienes suficiente espacio entre el refrigerador y la pared, puedes convertirlo en un rincón especial para preparar café o té. Solo necesitas una superficie estrecha donde colocar la cafetera, algunos vasos y un recipiente para guardar cápsulas, sobres o azúcar. Así, un espacio desaprovechado adquiere una función específica.
- Aprovecha el rincón con un mueble vertical. Una columna estrecha puede ser una gran alternativa cuando necesitas ganar espacio de almacenamiento sin ocupar demasiado piso. Puedes elegir un mueble con puertas para esconder productos de limpieza, alimentos o pequeños electrodomésticos. Además, de acuerdo con Thrifty Decor Chick, al aprovechar la altura, consigues más capacidad en una zona reducida.
- Convierte la pared en un organizador. Otra opción consiste en colocar un panel perforado, barras o ganchos en la pared cercana al refrigerador. Estos accesorios permiten organizar utensilios, trapos de cocina, cucharones o incluso algunas tablas pequeñas. La ventaja es que todo queda visible y puedes adaptar la distribución según tus necesidades.
- Crea una pequeña despensa. Si la esquina es lo suficientemente amplia, puedes colocar un mueble angosto con puertas o cajones para guardar productos de despensa. Cereales, latas, botellas y otros alimentos pueden mantenerse organizados y fuera de la vista. Esta alternativa resulta especialmente práctica en cocinas pequeñas donde cada centímetro de almacenamiento cuenta.