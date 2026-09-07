Qué hacer con el la esquina al lado del refrigerador: 6 ideas para convertirla en un área funcional

La esquina al lado del refrigerador puede convertirse en un espacio muy útil si sabes cómo aprovecharla. Aunque muchas veces termina acumulando bolsas, electrodomésticos pequeños o cosas que no tienen un lugar definido, ese rincón de la cocina puede transformarse en un área funcional y bien organizada .

Estas ideas son las más prácticas para aprovechar la esquina junto al refrigerador

No necesitas hacer una gran remodelación para aprovechar este espacio. Con algunos muebles auxiliares, repisas o soluciones de almacenamiento puedes convertir la esquina junto al refrigerador en una zona práctica sin perder el estilo de la cocina .