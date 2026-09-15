Charlotte Slankard, organizadora profesional: “cómo evitar que los recibos se conviertan en una montaña de papeles”

Acumular cosas es uno de los principales enemigos de los espacios bien ordenados. Y algo que muchas veces pasa desapercibido, pero termina estropeando por completo la organización de un lugar, son los recibos que poco a poco van acumulándose en las mesas hasta que forman "montañas" que son imposibles de ignorar.

La buena noticia es que existen soluciones muy prácticas para que esto deje de ser un problema y todos los rincones del hogar luzcan siempre impecables. De acuerdo con las recomendaciones de la organizadora Charlotte Slankard para Good Housekeeping, basta con implementar una serie de solo 3 pasos para que los estados de cuenta, recibos, facturas y tickets ya no creen ese ruido visual que resulta tan molesto.

Tener todos los recibos y estados de cuenta bien ordenados hará que tu casa se vea impecable|ESPECIAL

¿Cómo dejar de acumular papeles y recibos en casa? Los mejores secretos de una experta en organización

Solicitar recibos electrónicos . En la actualidad, hay muchos procesos que ya se pueden digitalizar para hacer más fáciles las rutinas y generar menos basura. Por ejemplo, está la opción de pedir que las facturas, los recibos y los estados de cuenta lleguen al correo electrónico, lo que te evitará tener sobres apilados y hasta hará que tengas más presentes las fechas de pago.



. En la actualidad, hay muchos procesos que ya se pueden digitalizar para hacer más fáciles las rutinas y generar menos basura. Por ejemplo, y hasta hará que tengas más presentes las fechas de pago. Cancelar suscripciones que realmente no se utilizan . Hay ocasiones en las que el buzón se llena de folletos y revistas a las que en algún momento se hizo una suscripción, pero que ya no se consumen y solo siguen llegando por la desidia de no cancelar el plan. Aquí la única solución posible es revisar minuciosamente cada plan y finalizar los que dejaron de ser útiles.



. Hay ocasiones en las que el buzón se llena de folletos y revistas a las que en algún momento se hizo una suscripción, pero que ya no se consumen y solo siguen llegando por la desidia de no cancelar el plan. Aquí la única solución posible es revisar minuciosamente cada plan y finalizar los que dejaron de ser útiles. Acondiciona un espacio para la correspondencia. Una vez que ya tengas bien definidos cuáles son los correos que sí te resulta útil seguir recibiendo en físico, lo mejor es destinar un área especial para poner todos los papeles y recibos. Dependiendo de tus rutinas, es factible colocarlos en el escritorio, en la barra de la cocina o hasta en las repisas de la sala para cuando vayas a revisarlos.