Sin cambiar muebles ni gastar de más: 3 claves para que tu comedor adquiera un estilo vintage acogedor

La estética de nuestro hogar es tan importante como la nuestra. Esto se debe a que el diseño y la decoración de una casa es una muestra del cuidado que tenemos con ella y nuestras intenciones de extender su vida útil a lo largo de los años.

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Los expertos en diseño de interiores destacan cada año las tendencias para embellecer cada ambiente de una vivienda y su fachada, pero también dan cuenta sobre las modificaciones que podemos implementar para ahorrar espacios, lograr una mayor funcionalidad y evitar intervenciones costosas.

¿Por qué renovar el comedor?

El hogar tiene diferentes ambientes que cuentan con un rol e importancia particular. Es por eso que en esta oportunidad la atención se la lleva el comedor, un espacio que es un punto de encuentro familiar y que fortalece los lazos y la comunicación.

#chooseyourspringmood ♬ sonido original - Riumbaumarta @riumbaumarta ANTES/ DESPUÉS del salón. Si se hace, se hace bien. El cambio del comedor: suelo, pared, marco y por supuesto muebles que son de @NV GALLERY que ha querido formar parte del cambio, todo de madera con un estilo más retro años 60. Se había convertido en un sitio donde llevar los muebles para darle una segunda vida y queríamos darle esa calidez de hogar. Código dto: MARTA10 #nvgallery

Al respecto, los especialistas del rubro destacan que diseñar y decorar el comedor es esencial porque optimiza la funcionalidad del área, la adapta a múltiples actividades diarias como el trabajo o el estudio, y aporta un sello personal que hace sentir la casa más acogedora y completa.

¿Cómo lograr un comedor vintage?

Es por todo lo señalado que si pretendes mejorar la estética del comedor de tu vivienda, y sin grandes gastos, el estilo vintage en la decoración se presenta como la mejor opción ya que no requiere rehacer tu comedor desde cero ni invertir una fortuna en antigüedades exclusivas.

Con unos pocos ajustes estratégicos, explican los expertos, puedes transformar tu espacio actual y convertirlo en un lugar lleno de alma. A continuación, se detallan tres claves sencillas para renovar la estética de tu comedor sin tocar tus muebles principales ni desequilibrar tu presupuesto:

Textiles con textura y estampados de época

Manteles y caminos de mesa: Incorpora telas como el lino, el algodón lavado, el encaje o la mantelería con patrones florales, cuadros gingham o rayas tradicionales.

Cojines y tapicería: Viste las sillas existentes con cojines mullidos atados con cintas de tela para sumar comodidad y un toque nostálgico al instante.

Iluminación cálida y elementos focales

Luz ambiental: Sustituye focos fríos por bombillas de filamento expuesto (estilo Edison) de luz cálida para generar una atmósfera íntima y envolvente.

Candelabros y velas: Utiliza candelabros de latón, bronce o cristal desparejados en el centro de la mesa para añadir dinamismo y elegancia clásica.

Decoración de pared y vajilla a la vista