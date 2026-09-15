Las cajas de cartón que quedan en la casa después de la compra se pueden convertir en casitas para peluches de los personajes favoritos de una de las caricaturas favoritas de tu hijo. Es por ello que puedes optar por estas 5 ideas de Bluey para hacer mañana. O también puedes elegir estas manualidades que ayudan a los niños a desarrollar su imaginación.

Antes de poner manos a la obra, se deben medir los peluches. Una caja de zapatos funciona para figuras pequeñas, mientras que un empaque de paquetería ofrece mayor profundidad para acomodar divisiones y accesorios, a fin de que la casita tenga más amplitud y tu hijo pueda divertirse mejor. O también puedes elegir estas 4 ideas para hacer mochilas de fieltro de Bluey para niños.

5 ideas para hacer una casita para peluches de Bluey con cajas de cartón mañana|IA

Las ideas de casitas de Bluey

1. Casa familia Heeler: La primera opción consiste en unir 4 cajas de zapatos para formar 2 niveles. Puedes colocar paredes y techos sobre una estructura trasera, además de utilizar cartón más grueso en la parte superior para darle mayor resistencia. Cada compartimento puede representar un dormitorio, una cocina, una sala o una zona destinada a los juguetes.

2. Mini casita: Una segunda alternativa requiere una sola caja de zapatos colocada de costado. El fondo funciona como pared principal y los laterales pueden conservarse para formar una habitación abierta por el frente.

3. Casa de 2 pisos: Una tercera propuesta utiliza dos cartones rectangulares: uno como planta baja y otro como nivel superior. Una base de cartulina puede ampliar el proyecto con un jardín, árboles, flores y un camino.

4. Habitaciones movibles: Otra alternativa consiste en utilizar varias piezas independientes en lugar de pegarlas de forma permanente. Cada caja representa una habitación y los muebles pueden moverse de un espacio a otro.

5. Casita portátil: La quinta propuesta parte de una caja rectangular que pueda cerrarse después de jugar.