Los peluqueros coinciden: “Para usar el rulo ‘de las abuelas’ y que aporte volumen, el secreto está en colocarlo correctamente y respetar el tiempo de enfriamiento”

Esta temporada se ha puesto en tendencia las melenas con volumen y uno de los efectos más usados es el blow out que ha logrado conquistar los salones de belleza. Uno de los trucos para tener densidad es usar los rulos como los que se hacían antes las abuelas.

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Los rulos son una de las herramientas más usadas porque contribuyen a que se consiga una melena con cuerpo y movimiento. Esta es una gran alternativa para conseguir tu cometido.

¿Cómo conseguir el rulo de las abuelas para las melenas?

Los peluqueros expertos manifiestan que los rulos son una herramienta fantástica para levantar la raíz y conseguir volumen. Si vas a hacerlo tienes que colocarlos sobre el cabello ligeramente húmedo y después secarlo con secador. Lo fundamental es que el cabello esté seco al retirarlos.

Para quienes desean una melena con más cuerpo deberás prestar más atención en la zona superior de la cabeza que es donde pierde más volumen el pelo. Eleva un mechón desde la raíz y enrollarlo manteniendo cierta tensión, pero sin tirar demasiado

Ten en cuenta que el tamaño del rulo juega un rol importante por eso ten en cuenta lo siguiente:



Para aportar volumen y conseguir una onda amplia, flexible y natural, rulos de mayor diámetro.

Para marcar más el cabello y crear una curva más definida, los más pequeños.

rizos|PETER NICHOLLS/REUTERS

Si no quieres usar herramientas de calor pues colocas los rulos sobre el pelo ligeramente húmedo y dejar que se seque al aire, sin embargo, esto no asegura que tengas un resultado igual.

Lo siguiente que debes hacer es que una vez que retiraste los rulos trabaja el cabello con los dedos para separar ligeramente los mechones y conseguir movimiento.

Coloca un producto ligero que aporte textura y fijación sin apelmazar. El objetivo conseguir una melena con cuerpo, a la par que flexible, con movimiento y sin efecto acartonado.