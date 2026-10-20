4 Plantillas de stickers inspirados en los Saja Boys para decorar tu tableta, perfectas para todo fan de KPop Demons Hunters

Tu pasión por Los Saja Boys puede ser todo lo que necesitas para darle un nuevo aspecto a tu tableta, con estas 4 ideas de plantillas inspiradas en los dominios de KPop Demon Hunters. Puedes apostar por plantillas que cuenten con los ídolos tanto en sus versiones sobre el escenario como en su versión dominada, estética de KPop, poses de batalla o hasta en su versión más kawaii de Jinu, Abby, Mystery, Romance.

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4 ideas de stickers inspirados en los Saja Boys de KPop Demon Hunters para decorar tu tableta

Plantilla de stickers grupales de los Saja Boys en diferentes poses

Esta es una primera opción para poder decorar tu tableta de la manera, pues te permite optar por diferentes poses y personajes de KPop Demon Hunters. Esta versión cuenta con versiones de Jinu, Abby, Mystery y Romance en estilo KPop y en su versión demoníaca.

Plantilla de stickers Saja Boys contra las guerras del KPop

Esta plantilla de stickers está pensada para enfrentar a las guerreras del Kpop, contra los Saja Boy en su versión demoníaca. La idea es combinar estas ideas en una sola combinación, dejando espacios para rellenar con accesorios, brillos o dibujos hechos a mano.

Plantilla de stickers Saja Boys con estética de KPop

Otra alternativa de plantilla de stickers Saja Boys con estética de KPop, es apostar por elementos inspirados en la cultura del KPop, y esta idea nos muestra a Jinu, Abby, Mystery, Romance en diferentes poses, en tonos pastel y con toda la actitud del universo kawaii y la escena del Kpop.

Plantilla de stickers Saja Boys de Jinu, Abby, Mystery, Romance, en su versión mini

Esta versión de diseños mini es ideal para quienes buscan una decoración más minimalista, discreta, pero sin perder la estética que solo el KPop puede darte. Estos stickers puedes distribuirlos en las esquinas, combinarlos con otros elementos visuales o utilizarlos como parte de una composición fresca y en tonos claros.

Cada una de estas plantillas de stickers inspiradas en los Saja Boys es perfecta para descargar y decorar la funda de tu tableta; toma en cuenta apostar por colores que jueguen con tu funda y que permitan demostrar tu pasión por las guerreras del KPop.