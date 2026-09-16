7 pasos para cuidar tu piel en otoño

Estamos a días de que llegue oficialmente el otoño por lo que van a comenzar a bajar las temperaturas, el viento se vuelve más seco y hay menos presencia de sol en el día. Este escenario afecta la piel ya que se hace presente la resequedad, descamación y también se incrementa la sensibilidad.

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Ante esta situación es que se debe hacer un cambio en la rutina del cuidado de la piel para poder mantener un cutis saludable y luminoso. Ten en cuenta cada uno de estos consejos.

¿Cómo cuidar la piel en el otoño?

Hidratación profunda

Debido al descenso de la humedad, la piel pierde agua con mucha más facilidad. Ante esto es que debes optar por cremas hidratantes más densas y nutritivas, ricas en ingredientes como ácido hialurónico, glicerina o ceramidas. Estos componentes ayudan a reforzar la barrera cutánea y mantener la elasticidad.

Limpieza suave

No se recomienda usar limpiadores agresivos que eliminan los aceites naturales que tiene la piel. Ante esto es que se recomienda optar por fórmulas suaves y sin sulfatos, que respeten el equilibrio natural. Una limpieza adecuada dos veces al día es suficiente.

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Protector solar, todo el año

Este paso es fundamental debido a que se debe usar protector solar, aunque el sol no brille de la misma manera que en el verano. Los rayos UV siguen presentes y aceleran el envejecimiento de la piel. Usa protector solar con SPF 50.

Exfoliación moderada

Con la exfoliación se logra retirar las células muertas y mejorar la absorción de tratamientos, pero en otoño conviene hacerlo con más cuidado. Una o dos veces por semana es suficiente para mantener la piel suave sin irritarla.

Cuidado especial de labios y manos

En el otoño hay mayor presencia de aire frío y seco que provoca que tanto labios como manos se resequen más rápido. Ante eso lo que debes es aplicar bálsamos labiales nutritivos y cremas de manos con manteca de karité o aceite de almendra varias veces al día.

Alimentación e hidratación

Este es otro factor clave ya que el bienestar comienza desde dentro. Lo que debes hacer es beber suficiente agua y procura incluir en tu dieta alimentos ricos en antioxidantes y ácidos grasos saludables, como frutos secos, aguacate y alimentos ricos en omega 3.

Ajusta tu rutina de noche

Por último, debes aplicar los tratamientos regeneradores como el retinol o sérums hidratantes. Se recomienda aprovechar las horas de descanso para que la piel se recupere y se fortalezca.