Los maquilladores coinciden: “A partir de los 50, la crema de bote azul es una gran aliada para evitar que se marquen las líneas de expresión al aplicar el maquillaje

A partir de los 50 años, preparar la piel antes de maquillarse puede marcar la diferencia en el resultado final. La hidratación es clave para conseguir un acabado más uniforme y evitar que los productos se acumulen en las líneas de expresión.

En este contexto, la clásica crema de bote azul se presenta como una opción para incorporar a la rutina de belleza. Su textura rica puede ayudar a mantener la piel hidratada, aunque es importante adaptar su uso a las necesidades de cada tipo de piel.

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¿Por qué aparecen las líneas de expresión?

Las líneas de expresión aparecen por los movimientos repetidos de los músculos faciales, la disminución natural del colágeno y la elastina con el paso del tiempo, y la pérdida de hidratación de la piel. La exposición solar, el tabaquismo y otros factores ambientales también pueden favorecer su aparición y hacer que se vuelvan más visibles.

¿Cómo evitar que se marquen las líneas de expresión?

La crema de lata azul es un producto presente en muchos hogares, pero pocas personas la incorporan como parte de la preparación de la piel antes del maquillaje. Sin embargo, algunos maquilladores la utilizan como prebase, especialmente en pieles maduras, secas o con tendencia a la deshidratación, ya que ayuda a que el maquillaje luzca más uniforme y las líneas de expresión se noten menos.

Su fórmula contiene ingredientes hidratantes y emolientes que crean una capa protectora sobre la piel, favoreciendo que conserve mejor la humedad. Gracias a ello, el rostro puede verse más jugoso, con un acabado luminoso y sin el aspecto acartonado que a veces dejan las bases de maquillaje cuando la piel está reseca.

Para aprovechar este truco, la clave está en aplicar poca cantidad. Sobre el rostro limpio, toma una pequeña porción de crema, caliéntala entre los dedos y distribúyela de manera uniforme sin excederte, ya que un exceso podría hacer que la base pierda fijación.

Después, aplica una capa fina de base de maquillaje y, si lo deseas, utiliza corrector en las zonas necesarias. Para finalizar, sella ligeramente la zona T y las ojeras con polvos sueltos. Este paso ayuda a mantener un equilibrio entre luminosidad y duración, logrando un acabado natural y fresco durante más tiempo.