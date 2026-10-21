Árbol de Navidad: esta es la nueva tendencia que reemplaza a los adornos todos iguales

Comienza la cuenta regresiva para Navidad por lo que ya muchos comienzan a pensar en cómo será la decoración de este año. Como era de esperarse las tendencias van cambiando y el árbol de Navidad ya no quedará igual que el año anterior.

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En esta Navidad 2026 la decoración se inclina por mezclar adornos de distintas épocas, tamaños y materiales para crear un rincón que transmita calidez y tenga una historia propia. Es un guiño a la nostalgia como a la decoración uniforme por lo que podrás reciclar vidrio antiguo, las figuras de tela, los moños y los recuerdos que se guardaron de otras Navidades.

¿Cuál es la nueva tendencia para el árbol de Navidad?

Como mencionamos anteriormente la tendencia de inclina por lo nostálgico, es por esto que ya no es necesario repetir una misma esfera a intervalos exactos, se combinan piezas diferentes que comparten una intención visual. Pueden convivir una estrella heredada, una figura hecha a mano, entre otros.

Lo importante es el foco en las texturas, recuerdos y combinaciones significativas, dejando de lado la estética excesivamente rígida. Eso no significa usar todo lo disponible sin criterio: elegir un color que se repita o una textura dominante ayuda a unir elementos diferentes.

Esto debe ser significativo.|Pinterest

Los decoradores recomiendan aprovechar lo que se tiene en casa y si se debe comprar algo pues tener en cuenta lo siguiente:



Adornos antiguos o familiares, aunque no pertenezcan al mismo juego.

Moños de tela, cintas y pequeños objetos de fieltro para sumar textura.

Figuras de madera, papel o cerámica, que contrasten con las esferas brillantes.

Luces cálidas, distribuidas desde el interior hacia las puntas de las ramas.

Un detalle personal, como un adorno elaborado por chicos o un recuerdo de viaje.

Por otro lado, para que no queden los espacios cargados puedes repetir materiales y así también hacer una distribución estratégica de los objetos. El equilibrio es muy importante.