Cómo debes aplicarte el protector solar para que te dure más tiempo

La mejor forma de hacer que el protector solar dure más tiempo es aplicarlo en la cantidad adecuada, hacerlo entre 15 y 30 minutos antes de la exposición al sol y reaplicarlo cada 2 horas (o antes si se nada, se suda o se seca la piel con una toalla). Así lo recomiendan organismos como la Academia Americana de Dermatología (AAD) y la Skin Cancer Foundation, que insisten en que ningún producto mantiene su eficacia durante todo el día con una sola aplicación.

El protector solar es uno de los productos más importantes del cuidado de la piel. Se utiliza para prevenir las quemaduras y el envejecimiento prematuro de la piel, pero también para reducir el riesgo de cáncer de piel asociado a la radiación ultravioleta. Sin embargo, muchos usuarios lo aplican de forma incorrecta, utilizando menos cantidad de la necesaria o sin reaplicarlo cuando corresponde. Esto disminuye considerablemente su nivel de protección.

¿Cómo debes aplicar el protector solar para que te proteja durante más tiempo?

Una buena técnica de aplicación permite aprovechar al máximo la eficacia del producto, aunque ningún protector ofrece una protección permanente. Para lograr una cobertura adecuada, los expertos recomiendan seguir estas pautas:



Aplica el producto con anticipación: coloca el protector entre 15 y 30 minutos antes de salir al exterior para que los filtros puedan adherirse correctamente a la piel. Utiliza la cantidad suficiente: la Academia Americana de Dermatología recomienda aproximadamente 30 mililitros (el equivalente a un vaso de chupito) para cubrir todo el cuerpo de un adulto. No olvides las zonas más expuestas: presta especial atención a orejas, cuello, nariz, empeines, cuero cabelludo si hay poco cabello y dorso de las manos. Distribuye el producto de manera uniforme: extiéndelo sin dejar áreas descubiertas y asegúrate de cubrir toda la superficie de la piel expuesta. Espera antes de vestirte: deja que el protector se absorba durante unos minutos para evitar que la ropa retire parte del producto.

La Skin Cancer Foundation señala que incluso los protectores resistentes al agua pierden eficacia con el paso del tiempo, especialmente después de nadar o sudar intensamente.

¿Cada cuánto tiempo hay que reaplicar el protector solar?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que un protector solar dura todo el día. Tanto la Academia Americana de Dermatología (AAD) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerdan que la reaplicación es indispensable para mantener la protección. Estas son las principales recomendaciones:



Reaplica cada 2 horas: incluso si el producto tiene un FPS alto.

incluso si el producto tiene un FPS alto. Hazlo después de nadar o sudar: aunque el envase indique que es resistente al agua, vuelve a aplicarlo una vez finalizada la actividad o tras secarte con una toalla.

aunque el envase indique que es resistente al agua, vuelve a aplicarlo una vez finalizada la actividad o tras secarte con una toalla. No confíes únicamente en el FPS: un protector con FPS 50 no dura más horas que uno con FPS 30. Ambos requieren reaplicación periódica.

un protector con FPS 50 no dura más horas que uno con FPS 30. Ambos requieren reaplicación periódica. Complementa con otras medidas: utiliza sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa adecuada cuando permanezcas mucho tiempo al aire libre.

utiliza sombreros de ala ancha, gafas de sol con protección UV y ropa adecuada cuando permanezcas mucho tiempo al aire libre. Evita las horas de mayor radiación: siempre que sea posible, limita la exposición directa al sol entre las 10 y 16 horas, cuando los rayos ultravioleta alcanzan mayor intensidad.

La dermatóloga Susan C. Taylor, expresidenta de la Academia Americana de Dermatología, ha recordado que el protector solar es una herramienta esencial para proteger la piel, pero funciona mejor cuando se utiliza correctamente y se combina con otras medidas de protección. Aplicarlo de forma adecuada y reaplicarlo cuando corresponde permite conservar su eficacia durante más tiempo.