Qué tipo de rubor debes elegir según tu tipo de piel

Elegir el rubor adecuado depende, en gran medida, del tipo de piel y del efecto que se quiera conseguir. Las pieles grasas suelen beneficiarse de las fórmulas en polvo, las secas pueden encontrar mayor comodidad en los rubores cremosos y las pieles mixtas pueden combinar ambas texturas según la zona del rostro.

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Los productos líquidos, por su parte, permiten graduar el color y conseguir un efecto de rubor natural si se aplican en pequeñas cantidades. Lo importante es tener en cuenta que la preparación de la piel, la fórmula del cosmético y la técnica de aplicación también influyen en el resultado.

¿Qué rubor elegir según si tienes piel seca, grasa o mixta?

Cada textura tiene características particulares que conviene considerar antes de comprar un producto de maquillaje:



Piel seca: rubor en crema. Su textura suele extenderse con facilidad y permite conseguir un acabado flexible y luminoso. Es recomendable aplicarlo sobre la piel hidratada, con los dedos limpios, una esponja o una brocha adecuada. Si hay descamación, conviene evitar frotar el producto.

Su textura suele extenderse con facilidad y permite conseguir un acabado flexible y luminoso. Es recomendable aplicarlo sobre la piel hidratada, con los dedos limpios, una esponja o una brocha adecuada. Si hay descamación, conviene evitar frotar el producto. Piel grasa: rubor en polvo. Puede ayudar a conseguir un acabado menos brillante y ofrece una aplicación sencilla sobre una base de maquillaje bien asentada. Es preferible elegir fórmulas ligeras y no abusar de las capas para evitar que el producto se acumule.

Puede ayudar a conseguir un acabado menos brillante y ofrece una aplicación sencilla sobre una base de maquillaje bien asentada. Es preferible elegir fórmulas ligeras y no abusar de las capas para evitar que el producto se acumule. Piel mixta: rubor en polvo o crema. Puedes elegir una textura según las necesidades de cada zona. Si las mejillas tienden a resecarse, una fórmula cremosa puede resultar cómoda; si la zona central del rostro presenta más brillo, el polvo puede ayudar a equilibrar el acabado general.

Puedes elegir una textura según las necesidades de cada zona. Si las mejillas tienden a resecarse, una fórmula cremosa puede resultar cómoda; si la zona central del rostro presenta más brillo, el polvo puede ayudar a equilibrar el acabado general. Piel normal: rubor líquido, en crema o en polvo. La elección dependerá del resultado buscado. Los líquidos suelen permitir una intensidad gradual, mientras que los productos en polvo facilitan la definición y las cremas aportan un acabado más jugoso.

¿Cómo aplicar el rubor para conseguir un acabado natural y duradero?

Además de la textura, la cantidad y la forma de aplicación influyen en el resultado. La maquilladora colombiana Carolina Pineda, profesional del maquillaje social, ha explicado las técnicas de aplicación adaptadas a distintos estilos y ocasiones. Estas recomendaciones pueden servir como guía:



Preparar la piel: hidrata el rostro según sus necesidades y deja que los productos previos se absorban antes de aplicar el rubor. Empezar con poca cantidad: coloca el color gradualmente y aumenta la intensidad solo si hace falta. Elegir una herramienta adecuada: una brocha suave funciona bien con el polvo, mientras que una esponja o los dedos permiten integrar muchas fórmulas cremosas. Difuminar los bordes: evita que queden líneas marcadas entre el rubor y la base. Comprobar el acabado con luz natural: así podrás detectar si el color quedó demasiado intenso o si hay zonas poco integradas.

En conclusión: el mejor rubor no es necesariamente el más costoso ni el más popular, sino el que se adapta a las características de tu piel y al acabado que deseas. Elegir una textura compatible, preparar correctamente el rostro y aplicar el producto de manera progresiva son claves para lograr un maquillaje armónico.