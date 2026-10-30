Uñas cuarzo líquido: descubre esta opción que combina con todo

Aunque en estas fechas los colores vivos y naranjas estuvieron de moda para las festividades del Halloween, el otoño trae consigo algunas tonalidades un poco más modestas. Sin embargo, las uñas cuarzo líquido están todavía un paso más allá en la discreción. Ante eso, he aquí todos los detalles para aquellas personas que buscan algo tranquilo en cuanto a la explosividad del color o lo llamativo de los diseños.

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¿Qué son las uñas cuarzo líquido?

Muchos de los expertos que hablan de este estilo acuden a la frase y regla que rige en muchas escuelas o posturas de la moda: menos es más. Las uñas cuarzo líquido o también llamada manicura lucent es un estilo con acabado cristalino y traslúcido. Y según las tendencias del final de año, estas podrían imponerse en las manos de muchas mujeres que lo vieron en estrellas internacionales.

En cierto sentido, la manicura lucent ofrece resultados parecidos o similares al estilo milky o manicura nude. El concepto que se busca es hasta cierto punto, el respeto a la sencillez y la naturalidad. Es decir, es un alejamiento de la extravagancia de muchas cosas impregnadas en las uñas y también una elección que no recibe colores llamativos.

¿Por qué debes usar uñas cuarzo líquido?

Aunque muchas personas simplemente eligen o adaptan sus manos a colores o estilos que les agradan, si eres seguidora de las tendencias, las uñas de cuarzo líquido pueden ser para ti. Justamente en las elecciones de muchas personas se encuentra la dinámica de bajar un poco a sus estilos extravagantes usados en verano o en las fiestas alrededor de Halloween y Día de Muertos.

Los expertos entienden que este estilo es un acabado difuminado que capta muy bien la luz, tiene un ligero toque milky (lechoso) y brilla similar a un cristal. Además, se destaca su luminosidad, pero no una de impacto deslumbrante, sino una que vislumbra capas de color. Algunos incluso indican que es algo más sofisticado y único.