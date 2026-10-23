Fernando Lozada ya era empresario mucho antes de La Granja VIP: este era el inesperado negocio con el que generaba ingresos

Fernando Lozada ha construido una trayectoria dentro de los realities, donde su personalidad y capacidad para competir lo convirtieron en un rostro conocido para el público mexicano. Sin embargo, mucho antes de ingresar a La Granja VIP, el conductor ya tenía una faceta empresarial que pocos relacionan con su imagen en televisión.

Resulta que Fernando también desarrolló actividades profesionales fuera de las cámaras. Durante sus primeros años de popularidad, contó que tenía un negocio relacionado con productos que muchas personas consumen durante su jornada laboral. Aquí te contamos de qué se trataba.

¿Cuál era el negocio de Fernando Lozada antes de La Granja VIP?

Fernando Lozada tenía un negocio de máquinas de café y refrescos. Así lo confirmó en una entrevista publicada por El Colombiano en mayo de 2015, cuando ya participaba en otros realities.

En aquella conversación, explicó que su emprendimiento era una actividad independiente de lo que mostraba dentro del reality. Mientras el programa seguía sus vacaciones, fiestas y convivencia con otros participantes, fuera de las grabaciones también tenía responsabilidades empresariales.

Fernando Lozada tenía máquinas en dependencias del Gobierno

En julio de ese mismo año, Fernando amplió los detalles durante una entrevista con La Nación, de Costa Rica. Al hablar de sus ocupaciones previas a la televisión, reveló dónde estaban instaladas algunas de estas máquinas.

“También tengo un negocio de máquinas de café y refrescos, instaladas en las dependencias del Gobierno (de México)”, explicó.

Dichas palabras permiten conocer el giro de su emprendimiento, aunque no precisó cuáles eran las instituciones donde operaba ni cuántos equipos tenía. Tampoco detalló cuánto dinero obtenía por este negocio.

¿Amigo o enemigo? Fernando Lozada debe escoger entre hacer el bien o el mal ante dos manzanas de la TENTACIÓN en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

¿Qué estudió Fernando Lozada antes de dedicarse a los realities?

Su experiencia laboral también estuvo relacionada con su preparación académica. Fernando estudió Diseño Industrial en el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, y contó que trabajaba como diseñador en una empresa antes de debutar en los realities.

Además, mencionó que había trabajado en una compañía de logística. Su llegada a la televisión representó una nueva oportunidad profesional, mientras ya contaba con experiencia en otros sectores.

En aquella entrevista recordó que una conocida le habló del casting y decidió probar suerte. Lo que le llamó la atención del formato fue que podía mostrar su personalidad sin interpretar a un personaje.