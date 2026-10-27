Qué hacer con los frascos de vidrio viejos: reutilízalos para hacer portavelas y decorar en Halloween
Son muy fáciles de hacer y es una gran forma de compartir con amigos.
Los frascos de vidrio son recipientes que no pueden faltar en ningún hogar, y es que tienen la particularidad de utilizarse para todo tipo de funciones dentro del hogar, como almacenar alimentos y otros elementos y conservarlos, gracias a que son herméticos. Por otro lado, son perfectos para mantener el orden en el hogar, pero el problema ocurre cuando se acumulan demasiado, y es por este motivo, que gracias a la técnica DIY, los podremos convertir en portavelas para decorar en Halloween y lograr un aspecto terrorífico.
Entre las ventajas que debemos decir de los frascos de vidrio es que son recipientes seguros, higiénicos, ecológicos, no son tóxicos y se pueden conseguir en distintos tamaños, donde no sólo tiene el producto original, sino que luego se pueden utilizar para guardar todo tipo de elementos, desde alimento, especias o convertirlos en adornos para el hogar gracias a la técnica DIY, debido a su forma.
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La técnica DIY es una de las más importantes formas de reutilización y reciclaje de objetos, teniendo en cuenta que se le puede dar nuevos usos a los objetos que tenemos en casa y que creemos que ya no sirven. En este caso, como se acerca Halloween, la decoración en el interior no puede faltar y si no quieres gastar tanto dinero, te dejaremos cómo hacer un portavelas terrorífico utilizando frascos de vidrio y que podrán hacer los más pequeños.
Materiales para el portavelas con los frascos de vidrio
- Frasco de vidrio reutilizado
- Cinta de terciopelo negro
- Encaje negro
- Cinta adhesiva de doble cara
Paso a paso para los portavelas con frascos de vidrio
- Cortar las cintas de encaje y de terciopelo de la misma longitud que el contorno del frasco
- Poner cinta adhesiva en uno de los laterales de las telas
- Pegar el encaje en el centro del frasco y el terciopelo en la parte superior en la parte superior del frasco
- Colocar una vela LED en el interior