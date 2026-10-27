Qué hacer con los frascos de vidrio viejos: reutilízalos para hacer portavelas y decorar en Halloween

Los frascos de vidrio son recipientes que no pueden faltar en ningún hogar, y es que tienen la particularidad de utilizarse para todo tipo de funciones dentro del hogar, como almacenar alimentos y otros elementos y conservarlos, gracias a que son herméticos. Por otro lado, son perfectos para mantener el orden en el hogar, pero el problema ocurre cuando se acumulan demasiado, y es por este motivo, que gracias a la técnica DIY, los podremos convertir en portavelas para decorar en Halloween y lograr un aspecto terrorífico.

Entre las ventajas que debemos decir de los frascos de vidrio es que son recipientes seguros, higiénicos, ecológicos, no son tóxicos y se pueden conseguir en distintos tamaños, donde no sólo tiene el producto original, sino que luego se pueden utilizar para guardar todo tipo de elementos, desde alimento, especias o convertirlos en adornos para el hogar gracias a la técnica DIY, debido a su forma.

“La recuerdo siempre contenta”, Así rememora Mayra Rojas a su hermana Lorena y a Xavier Ortiz

La técnica DIY es una de las más importantes formas de reutilización y reciclaje de objetos, teniendo en cuenta que se le puede dar nuevos usos a los objetos que tenemos en casa y que creemos que ya no sirven. En este caso, como se acerca Halloween, la decoración en el interior no puede faltar y si no quieres gastar tanto dinero, te dejaremos cómo hacer un portavelas terrorífico utilizando frascos de vidrio y que podrán hacer los más pequeños.

Materiales para el portavelas con los frascos de vidrio

Frasco de vidrio reutilizado

Cinta de terciopelo negro

Encaje negro

Cinta adhesiva de doble cara

Paso a paso para los portavelas con frascos de vidrio