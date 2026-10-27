Manicuristas coinciden: “Si quieres que la mano se vea más limpia y cuidada y los dedos parezcan más estilizados que con unas uñas cuadradas puras, elige esta manicura corta”

El mundo de la manicura va cambiando constantemente por lo que para esta temporada nos podemos encontrar con un consejo bastante interesante por parte de las manicuristas. Si quieres lucir unas manos cuidadas pues tienes que optar por la squoval.

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Las uñas cuadradas y cortas tienen los bordes suavizados por lo que tus manos van a lucir más limpias y cuidadas. Tus dedos parecerán más estilizados y no cortará visualmente al dedo.

¿De qué se trata esta nueva tendencia en manicura?

Las uñas squoval es una forma de uñas que es un punto medio entre la uña cuadrada y la ovalada, y por eso favorece tanto. También se caracteriza por dar sensación de mano arreglada pero natural, sin esfuerzo.

Otro de los beneficios es que no tiene esquinas marcadas por lo que no se enganchan con la ropa o el pelo. El borde recto le da resistencia y el lateral redondeado evita que se astille.

Cabe destacar que en este tipo de uñas el crecimiento se nota menos por lo que tu manicura se va a mantener más linda por más tiempo. Es un estilo de uñas más minimalista o clásico, muy recomendada para mujeres que están recuperando su uña natural después del gel o el acrílico y quieren fortalecerla.

5 ideas de uñas cortas y cuadradas con bordes suaves

Gris arena

Aquí tenemos un tono clásico que no pierde la discreción. Si lo colocas en una uña corta y pulida vas a obtener un efecto sofisticado y minimalista que evoca a la limpieza y combina con todo.

Estas uñas son elegantes.|Pinterest

Aura otoñal

El efecto aura es ideal para la temporada si lo usas con tonos rojo y burdeos. Crea una profundidad magnética muy cálida que transforma por completo una manicura corta sencilla, dándole un toque moderno, vibrante y estiloso. No te pierdas estas otras ideas de uñas degradadas otoñales.

Marrón y azul

La calidez del marrón chocolate contrasta de forma muy chic con la suavidad de un azul pastel, creando un combo dinámico, original y con un toque minimalista. Mira estas otras ideas de uñas minimalistas.

Estas uñas crean un gran contraste.|Pinterest

Marrones con rayas

Esto alargará visualmente a la uña. Al tener un acabado ultrabrillante se capta la luz con cada movimiento de las manos, logrando un efecto pulido y muy elegante sin recargar nada el diseño. Aquí tienes más 10 ideas de uñas en tonos marrones.

Uñas francesas con ojos de gato

Por último, tenemos este estilo que reversiona la clásica manicura francesa. Ese brillo interior que cambia según le da la luz y la línea de la punta, eleva cualquier look sencillo a otro nivel de sofisticación.