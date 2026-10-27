3 cortes long bob con desfilado para disimular la mandíbula caída y rejuvenecer el rostro a los 50

Nuestra imagen parece que los es todo en la actualidad. En el presente todo pasa por lo que vemos y es por eso que no solo se hace hincapié en la indumentaria, sino también en el corte de cabello, la manicura y el maquillaje.

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Todos estos factores se combinan para crear nuestra mejor versión y, en el caso de del cabello, algunas tendencias marcan la dirección hacia la que debemos ir. De todos modos, serán nuestras preferencias, y el tipo de pelo y rostro que tenemos, los que den cuenta de qué estilo nos sienta mejor.

Cambio de look para noviembre

Ahora, el cambio de estación y la recta final de octubre traen consigo una energía de renovación ideal para renovar nuestra imagen. Durante estos últimos días del mes, cuando el clima se estabiliza y la rutina del año comienza a consolidarse, adaptar el estilo personal ayuda a revitalizar la textura del cabello dañada por factores ambientales previas y a renovar el rostro.

Por lo tanto, un corte de cabello oportuno no solo elimina las puntas desgastadas, sino que funciona como una inyección instantánea de vitalidad y frescura para encarar la recta final del año con confianza.

Los mejores cortes long bob

Si lo que andas buscando es un cambio de look, una gran opción es el corte long bob (o lob) es la versión alargada del corte bob tradicional, caracterizado por rozar las clavículas o asentarse justo a la altura de los hombros. Se trata de una propuesta versátil y equilibrada que combina la comodidad del cabello corto con la versatilidad de la melena larga.

Al incorporar la técnica del desfilado, este corte de cabello gana un movimiento liviano que enmarca el rostro. En este punto, a continuación se destacan los 3 cortes long bob con desfilado que son ideales para disimular la mandíbula caída y rejuvenecer el rostro a los 50:

Long Bob desfilado con capas frontales desfiladas hacia el rostro

Esta variante concentra el desfilado principalmente en los mechones delanteros, cortados de menor a mayor partiendo desde la altura de las pómulos hasta sobrepasar la barbilla.

Cómo trabaja la mandíbula: Los mechones desfilados caen suavemente sobre la línea mandibular, rompiendo la continuidad de la flacidez y suavizando los ángulos marcados o caídos.

Efecto rejuvenecedor: Al crear una diagonal ascendente visual que va del pómulo hacia abajo, desvía la mirada hacia la parte superior del rostro, levantando ópticamente las facciones.

Long Bob asimétrico con desfilado en puntas

Consiste en llevar la nuca ligeramente más corta y dejar la parte delantera más larga y desfilada de forma sutil, generando una inclinación diagonal natural.

Cómo trabaja la mandíbula: El ángulo inclinado de los laterales crea una ilusión de alargamiento en el cuello y la mandíbula. Las puntas desfiladas le quitan peso al contorno inferior para que la zona no se vea recargada ni pesada.

Efecto rejuvenecedor: Aporta un aire moderno, estructurado y dinámico sin perder la sobriedad, lo que refresca de inmediato el estilo global sin requerir peinados complejos.

Long Bob desfilado con flequillo cortina