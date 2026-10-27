Lograr secar el pelo de forma perfecta con un resultado de salón de belleza pero en tu propia casa es posible si utilizas los mismos trucos que los profesionales en peluquería.

Sin embargo, el uso frecuiente de herramientas de calor suele pasarle factura a la salud capilar en forma de puntas abiertas, deshidratación y frizz.

Para evitarlo, expertas y estilistas profesionales coinciden de manera unánime en una regla de oro: el secreto para no dañar el cabello no está solo en la temperatura del aparato, sino en lo primero que haces al salir de la ducha.

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¿Por qué usar la toalla de microfibra para secar el pelo con difusor?

Cuando el cabello está mojado, se encuentra en su estado más vulnerable. El agua debilita temporalmente los puentes de hidrógeno de la queratina, haciendo que la fibra sea elástica y propensa a romperse.

Las peluqueras profesionales descartan por completo las toallas de algodón tradicionales por la fricción destructuva que levanta la cutícula del cabello cuando la frotamos, lo que provoca un frizz inmediato y debilitando la estructura.

Peluqueras coinciden: “Para secar el pelo con secador o difusor y no dañarlo, lo primero que haría sería retirar el exceso de agua con una toalla de microfibra”|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Si intentas usar el secador o el difusor con el cabello empapado, el calor terminará hirviendo las moléculas de agua atrapadas dentro de la fibra capilar, lo que rompe el pelo desde el interior.

Por el contrario, la microfibra es un material ultra absorbente y de fibras lisas. Permite retirar hasta el doble de agua sin necesidad de estrujar, retorcer ni frotar el cuero cabelludo, reduciendo drásticamente el tiempo de exposición al aire caliente del secador.

Peluqueras coinciden: “Para secar el pelo con secador o difusor y no dañarlo, lo primero que haría sería retirar el exceso de agua con una toalla de microfibra”|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Para aximizar los beneficios de este truco de salón, las estilistas recomiendan que al salir de la ducha envuelvas secciones de cabello con la toalla de microfibra y presiones suavemente de abajo hacia arriba.

También puedes dejar la toalla puesta como turbante durante 10 minutos. Una vez que tu cabello deje de gotear, puedes aplicar un protector térmico. Después, configura tu secador o difusor y mantén el aparato quiero o apuntando hacia abajo para sellar la cutícula que la microfibra ayudó a cuidar.

