Cómo eliminar las chinches de la ropa: 3 ideas para deshacerte de ellas
Estos insectos son muy molestos por lo que es importante que los mantengas lejos de tu cuerpo.
Las chinches de la ropa son muy molestas debido a que causan picaduras y enrojecimiento. Ante esto es que surgen diversas maneras de poder eliminarlas, pero ninguna es tan efectiva como el uso de calor.
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Estos insectos y sus huevos no pueden sobrevivir a las altas temperaturas. No se recomienda el uso de insecticidas debido a que los químicos residuales pueden entrar en contacto con tu piel. La limpieza frecuente es una prevención importante.
¿Cómo eliminar las chinches de la ropa?
El ciclo de lavado y secado a alta temperatura
Aquí tenemos el método más confiable en las prendas de uso diario que sean de algodón o poliéster. Lo que debes hace es meter la ropa en la lavadora en un ciclo de agua caliente a un mínimo de 60 °C durante al menos 20 a 90 minutos. Lavar a 40 °C no es suficiente, ya que permite que sobreviva el 75% de los huevos.
A la hora de secar la ropa debes hacerlo de manera inmediata en la secadora. Utiliza un ciclo de calor alto entre 40 y 50°C. Las chinches mueren 100% con el calor seco, independientemente de la etapa en la que se encuentren.
Tratamiento de congelación (para ropa delicada o zapatos)
En el caso de que tengas prendas que no toleran el agua caliente o el calor de la secadora como en el método anterior, lo que puedes hacer es utilizar el frío extremo. Coloca la ropa en bolsas plásticas herméticas y cierra perfectamente.
Luego introduce las bolsas en el congelador a una temperatura de -18 °C o inferior. Allí las debes dejar por 48 horas para eliminar a las chinches en cualquier etapa que se encuentren.
Vaporización focalizada o limpieza en seco profesional
El último de los métodos está destinado a la desinfección de abrigos pesados, trajes o telas delicadas. Las soluciones son las siguientes:
Vapor seco en casa: si tienes una vaporeta o plancha de vapor vertical vas a aplicar el vapor directamente sobre las prendas. Ten en cuenta que la temperatura debe ser superior a 60°C y en lo posible 100°C. Pasa la boquilla lentamente por las zonas críticas como costuras, cuellos, bolsillos y cremalleras, manteniendo el calor de 5 a 10 segundos por zona.
Tintorería profesional: también puedes llevar tus prendas a una tintorería tradicional y que le realicen una limpieza en seco a base de percloroetileno. Es importante que le avises a las personas de la tintorería que esa ropa tiene sospechas de estar contaminada con chinches.
Un consejo que debes tener en cuenta es que mientras trasladas la ropa sucia o contaminada debes llevarlas en bolsas de plástico herméticas bien cerradas. Así las chinches no van a propagarse por tu casa.