Cómo eliminar las chinches de la ropa: 3 ideas para deshacerte de ellas

Las chinches de la ropa son muy molestas debido a que causan picaduras y enrojecimiento. Ante esto es que surgen diversas maneras de poder eliminarlas, pero ninguna es tan efectiva como el uso de calor.

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Estos insectos y sus huevos no pueden sobrevivir a las altas temperaturas. No se recomienda el uso de insecticidas debido a que los químicos residuales pueden entrar en contacto con tu piel. La limpieza frecuente es una prevención importante.

¿Cómo eliminar las chinches de la ropa?

El ciclo de lavado y secado a alta temperatura

Aquí tenemos el método más confiable en las prendas de uso diario que sean de algodón o poliéster. Lo que debes hace es meter la ropa en la lavadora en un ciclo de agua caliente a un mínimo de 60 °C durante al menos 20 a 90 minutos. Lavar a 40 °C no es suficiente, ya que permite que sobreviva el 75% de los huevos.

A la hora de secar la ropa debes hacerlo de manera inmediata en la secadora. Utiliza un ciclo de calor alto entre 40 y 50°C. Las chinches mueren 100% con el calor seco, independientemente de la etapa en la que se encuentren.

Tratamiento de congelación (para ropa delicada o zapatos)

En el caso de que tengas prendas que no toleran el agua caliente o el calor de la secadora como en el método anterior, lo que puedes hacer es utilizar el frío extremo. Coloca la ropa en bolsas plásticas herméticas y cierra perfectamente.

|Crédito: Pixabay / Cicero7

Luego introduce las bolsas en el congelador a una temperatura de -18 °C o inferior. Allí las debes dejar por 48 horas para eliminar a las chinches en cualquier etapa que se encuentren.

Vaporización focalizada o limpieza en seco profesional

El último de los métodos está destinado a la desinfección de abrigos pesados, trajes o telas delicadas. Las soluciones son las siguientes:

Vapor seco en casa: si tienes una vaporeta o plancha de vapor vertical vas a aplicar el vapor directamente sobre las prendas. Ten en cuenta que la temperatura debe ser superior a 60°C y en lo posible 100°C. Pasa la boquilla lentamente por las zonas críticas como costuras, cuellos, bolsillos y cremalleras, manteniendo el calor de 5 a 10 segundos por zona.

Tintorería profesional: también puedes llevar tus prendas a una tintorería tradicional y que le realicen una limpieza en seco a base de percloroetileno. Es importante que le avises a las personas de la tintorería que esa ropa tiene sospechas de estar contaminada con chinches.

Un consejo que debes tener en cuenta es que mientras trasladas la ropa sucia o contaminada debes llevarlas en bolsas de plástico herméticas bien cerradas. Así las chinches no van a propagarse por tu casa.