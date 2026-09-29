El truco de maquillaje que agrega volumen en tus labios y rejuvenece la mirada

El truco de maquillaje que puede aportar visualmente más volumen a los labios y rejuvenecer la mirada consiste en combinar dos intensidades: utilizar un lápiz ligeramente más oscuro para definir el borde y aplicar un tono más claro en el centro de la boca. Este contraste crea profundidad y hace que la zona central parezca más prominente.

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La técnica de maquillaje, conocida en distintas variantes como ombré lips o labios degradados, permite modificar visualmente la forma sin recurrir necesariamente a productos de gran volumen. La clave está en que la diferencia entre ambos colores no sea demasiado extrema y en difuminar la transición para evitar un contorno rígido.

¿Cómo aplicar el labial oscuro en el borde y claro en el centro?

Para conseguir un acabado natural, el delineador no debería utilizarse para dibujar una forma completamente diferente a la de los labios. Lo recomendable es seguir su contorno y, si se desea, sobrepasarlo apenas en las zonas donde se busca mayor definición.

La maquillista mexicana María Bárbara, conocida por compartir técnicas profesionales de maquillaje y belleza, ha mostrado en sus contenidos diferentes recursos para trabajar la dimensión y definición del rostro. Este tipo de técnica responde precisamente a esa lógica: utilizar luces y sombras para modificar visualmente las proporciones.

El procedimiento puede realizarse así:



Delinea el contorno: utiliza un lápiz uno o dos tonos más oscuro que el labial y marca suavemente el borde. Difumina hacia el interior: lleva parte del delineador hacia el centro para evitar una separación demasiado evidente. Aplica un tono más claro: coloca el labial claro principalmente en la zona central del labio inferior y superior. Añade luminosidad: un toque de gloss en el centro puede potenciar el efecto tridimensional. Integra los colores: utiliza un pincel pequeño para conseguir una transición gradual entre ambos tonos.

¿Cómo agrandar la mirada para rejuvenecer el rostro?

El efecto no procede únicamente de los labios. Al crear un punto de luz en el centro de la boca y mantener el contorno definido, la atención se concentra en el centro del rostro. Si además se ilumina la mirada de manera estratégica, se puede conseguir una apariencia más despierta.

Para complementar los labios degradados, se pueden seguir estos pasos:



Ilumina el lagrimal: una pequeña cantidad de sombra clara o luminosa puede aportar sensación de amplitud a la mirada. Define las pestañas: aplicar máscara principalmente desde la raíz ayuda a enmarcar los ojos sin necesidad de líneas muy gruesas. Aporta luz al párpado móvil: un tono satinado y discreto puede crear dimensión sin enfatizar demasiado la textura. Ilumina el pómulo: coloca una cantidad moderada de producto en la parte alta de la mejilla para conectar visualmente la luminosidad del rostro. Evita el exceso de polvo: demasiadas capas pueden hacer que las líneas de expresión sean más visibles.

Cabe advertir que un borde excesivamente oscuro con un centro demasiado claro puede endurecer los rasgos y hacer que el maquillaje parezca artificial. Para un efecto favorecedor, especialmente después de los 50 años, resulta preferible trabajar con tonos de la misma familia cromática y mantener las transiciones suaves.

Ejemplo: un contorno marrón rosado con un centro nude; un borde ciruela con un centro malva; o un perfil terracota con un tono melocotón. Todos pueden crear dimensión sin perder naturalidad.