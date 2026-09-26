La Granja VIP Segunda Temporada: Este es el link para VOTAR HOY sábado 26 de septiembre por tu Granjero favorito

Estamos de cara a una nueva Gala de Eliminación de La Granja VIP Segunda Temporada, por lo que las votaciones son cruciales en estas últimas horas, pues podrán definir el futuro de alguno de los Granjeros que estén en la placa de nominados.

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Con el fin de que salves a tu Granjero favorito, te compartiremos el link para que puedas votar por tu favorito o favorita, pues esta tercera semana ha traído bastantes sorpresas, donde cada uno ha comenzado a mostrar sus estrategias en una Granja donde cualquier cosa podría suceder.

¿Cuál es el link para votar en La Granja VIP Segunda Temporada?

Por ello, este es el link donde podrás votar por tu Granjero o Granjera que esté nominado esta semana y así podrías evitar su salida de La Granja VIP Segunda Temporada en esta tercera semana.

Con ese link podrás votar este sábado 26 de septiembre a un día de una nueva Gala de Eliminación en la que uno de los Granjeros tendrá qué dejar su sombrero y despedirse de este reality show que está conquistando a todo México.

¿Quiénes están nominados en La Granja VIP Segunda Temporada?

Después del viernes de Traición la placa de nominados ha tenido algunos cambios por lo que ahora quienes corren el riesgo de abandonar La Granja VIP Segunda Temporada son los siguientes Granjeros:



Manelyk

Bebeshita

Carlos Trejo

Julio

Kenny

Kevyn acepta el shippeo con Bebeshita pero bajo sus propias condiciones; ¿qué le dijo? (VIDEO)

¿Cómo conseguir votos extra en La Granja VIP Segunda Temporada?

Si quieres hacer tu mayor esfuerzo por mantener a tu Granjero favorito dentro del programa, puedes conseguir 10 votos extra una vez que hayas usado los primeros 10 de manera rápida y sencilla en el mismo apartado web tras ver un video, donde podrás desbloquearlos.

No te pierdas ningún momento de La Granja VIP Segunda Temporada en las Galas de la semana a través de la señal de Azteca UNO en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 pm.

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