Cuál es el ejercicio que combate la menopausia y debes conocer después de los 45

Las mujeres atraviesan distintas etapas en su vida el cual puede marcar varios aspectos y una de ellas es la menopausia, que es cuando dejan de tener ciclos menstruales con menor frecuencia y que por lo general se da a partir de los 45 años y que esto trae aparejado una serie de síntomas que pueden ser negativos para la salud y que incidirá en el día a día. Por eso, es que los especialistas compartieron cuál es el mejor ejercicio que podrás hacer después de los 40 años y que combate a la menopausia.

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Entre lo que debemos mencionar de la menopausia es que es la etapa de vida en la que una mujer deja de tener el período menstrual de forma definitiva y que ya no puede quedar embarazada y que esto se confirma oficialmente cuando pasan 12 meses sin la regla. La edad más frecuente en la que las mujeres ingresan en esta etapa es después de los 40 años.

Qué puede causar la menopausia en las mujeres

De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, las mujeres durante la menopausia y premenopausia, el cuerpo puede experimentar diversos cambios hormonales que afectan a distintos sistemas, interviene en la regulación de la temperatura corporal y que entre los síntomas más frecuentes, hay que mencionar la pérdida del músculo, cambios emocionales, aumento de la grasa abdominal, entre otros. Por eso, es que el ejercicio físico será fundamental para realizar después de los 40 años.

Este es el ejercicio para las mujeres de 40 años y combatir la menopausia

Según lo que explicaron los especialistas, el mejor ejercicio que podrán hacer las mujeres durante la menopausia es el entrenamiento de fuerza y que adquiere mayor importancia en esta etapa, por lo que podrás trabajar con mancuernas, pesas, barras o aparatos estáticos que estimulará la musculatura conservando la fuerza necesaria para actividades cotidianas.

A su vez, otro de los ejercicios que podrás hacer durante la menopausia es salir a caminar, a correr, andar en bicicleta y que ayudarán a trabajar la resistencia y favorecer la salud cardiovascular. Pero, no todo el entrenamiento puede complementarse con yoga o pilates para trabajar la flexibilidad para reducir el riesgo de lesiones.